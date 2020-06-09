手搖飲越來越貴！ 網友無奈討論一杯珍奶多少錢才會願買單

台灣的珍珠奶茶揚名國際，更是台灣人喜歡喝的手搖飲料之一，不過現在一杯珍珠奶茶的價格卻越來越貴，甚至有的都超過一個便當的價格，實在讓人無法天天喝。對此，就有一名網友在《 Dcard 》中PO文提到，自己還記得小時後一杯珍奶只要25-30元左右，但現在隨便一杯幾乎都要50元以上，甚至裝潢越文青的店舖，飲料的價格可能就越貴，於是他就好奇的詢問廣大網友「一杯珍珠奶茶多少你會買？」

原PO在文中表示，現在隨便一杯珍奶都超過50元，若是店舖裝潢越文青越有質感，飲料的價格就會越貴，已經回不去過去一杯只要25元的時代，而且除了珍奶之外，其他品項的價錢更是驚人，光是某家知名手搖飲料的芒果冰沙，一杯就要價160元。不過原PO也說道「雖然嘴上抱怨貴，我還是可以不吃午餐，但不能不喝飲料，因為喝手搖真的可以紓解壓力啊！」並忍不住發文問道「大家覺得一杯珍奶要多少錢才會買單？」

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，紛紛留言回應自己認為的公道價格，「超過60元的話，就覺得不行」、「小時候50嵐的珍奶已經是天價了，現在看來根本普通」、「60以內都可以接受，超過真的不會買」、「飲料真的是暴利，幸好我都自己泡」、「55-60，60要黑糖鮮奶才會下手」、「我通常喝中杯所以55以下，我覺得都可接受」、「超過40不喝」、「我比較喜歡鄉下路邊髒髒的一杯35元的，比知名連鎖好喝，連鎖的真的太貴」、「最多只能接受65元，不能再高」。

不過也有不少網友提出不同看法，「澳門一杯珍奶要80，台灣已經算很好了」、「四年前倫敦share tea 就250了，也是喝的很愉悅」、「在英國買珍奶，一杯要200，根本天價了」、「歐洲一杯珍奶150新台幣上下，想喝只好自己煮」。