豆花加什麼最內行？ 網友狂推「靈魂配料」：萬年不敗

豆花可說是台灣人喜愛的美食之一，夏天來上一碗冰涼豆花簡直是人間天堂，冬天享用暖身又暖胃，這讓一名網友好奇「豆花配料點什麼才內行」，結果眾人答案一面倒，紛紛曝光「靈魂配料」直呼「超級搭！萬年不敗好滋味」。

原PO在PTT以「豆花要點什麼配料才內行」為題發文，豆花店提供的配料有幾十種以上，大家愛吃的口味也不同，每次都在櫃檯前猶豫要選哪種，撇開搶占主角的仙草、布丁外，「豆花配料點哪一些CP值比較高」。貼文一出，花生獲得最多人推崇，「花生啊！」、「花生豆花超好吃」、「古早味的花生豆花，吃再多也不膩」、「配花生以外的都是邪教」、「花生是王道」、「沒想到這麼多人愛花生，我也很喜歡」。

另外也有人推薦不同配料，「怎麼會沒有珍珠、粉粿呢？」、「QQ類的我都愛」、「芋頭超好吃，綿密又有口感」、「紅豆、大紅豆、芋頭」、「芋圓、珍珠、粉粿、湯圓」。