10元壽司會賺錢？內行人揭「背後秘辛」：怎會虧本

日式料理深受台灣人的喜愛，壽司更是常見的美食之一，對此有網友表示，夜市、菜市場經常看到攤商販賣10元壽司，跟一般價格相比實在差很大，讓他不解「10元是要賺什麼，是不是賠錢賣啊」，貼文一出，釣出內行人揭露背後秘辛，網友看完直呼「有陰影不敢吃了」。

原PO在PTT發文提及，自己逛夜市看到有攤販賣10元壽司，無論魚的種類和配料通通只要10元，軍艦壽司上面的魚卵也是粒粒分明，看師傅捏壽司的手一點也不含糊，感覺跟平常在壽司店吃的一樣，但是當天已經吃飽所以沒買，不過他也好奇「10元壽司是在賺什麼」。

對此，網友指出「食材成本」為低價關鍵，「原料可怕」、「成本大概三元」、「記得有看過新聞，有些食材不知道冷凍了多久」、「10元壽司很多都生菌超標」、「有些食材會用色素混色」、「這個我真的不敢吃，不是便宜的問題，是夜市東西沒辦法好好保鮮」、「成本超低，大家又愛買，老闆肯定賺翻」。

但也有人表示，「壽司要看料吧！一個10塊真的有便宜到會讓人不敢吃？」、「爭鮮在車站賣的不也是一個10塊，怎麼大家就不嘴呢？」、「爭鮮一盤賣30元，一盤有2個，等於一個15元，大家還不是愛吃」、「很多名店也生菌超標，不是只有10元壽司」。