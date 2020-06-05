為何台灣人聚餐超愛吃火鍋？ 網一面倒曝關鍵：怎麼煮都好吃

台灣的火鍋文化頗為盛行，路邊隨處可見平價小火鍋店，價位稍微高一些的精緻火鍋更是聚餐首選，即使夏天人氣依然不減。不過有網友懷疑，在台灣這麼熱的地方，火鍋怎麼會流行起來呢？

網友在PTT八卦板表示，「火鍋料理技術性不足，湯頭做好之後丟食材進去燙熟就好」，且台灣為於亞熱帶，「夏天熱得要死，還吃這種滾燙的食物，這種北方人在吃的玩意竟然在台灣這麼紅，滿街都是火鍋店、每次聚餐都吃火鍋，相比之下熱炒店、桌菜這種反而去的人少」，令原PO懷疑，「台灣人是不是不懂吃啊？」

網友紛紛跳出來解釋火鍋的美妙，「自己煮火鍋有一種料理的感受，不是單純吃而已」、「火鍋比較能吃出食材原味，你說的熱炒都過度調味，不耐吃」、「吃火鍋喝口熱湯暖心暖胃，就算是無味湯，煮熟靠沙茶都好吃」、「本體是無限飲料和可以隨意調的醬汁」、「冬天室內沒暖氣又濕冷，只好吃火鍋取暖，喝口熱湯暖」、「夏天吹冷氣吃火鍋，超爽der」。

也有網友認為是cp值的問題，「熱炒、桌菜都太貴」、「台灣人最愛簡單又飽足的東西」、「火鍋怎麼煮都不難吃啊，就算自己煮壞也只好認了，但是去外面吃到難吃又少又貴的熱炒會很不爽欸」。