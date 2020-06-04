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台灣人三餐愛外食讓日本人超驚訝 網揭關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
許多台灣人三餐幾乎都在外面解決，讓習慣在家做飯的日本人非常驚訝，對此有網友好奇詢問「為什麼台灣的外食文化那麼盛行呢？」。示意圖。記者鄭維真／攝影
許多台灣人三餐幾乎都在外面解決，讓習慣在家做飯的日本人非常驚訝，對此有網友好奇詢問「為什麼台灣的外食文化那麼盛行呢？」。示意圖。記者鄭維真／攝影

台灣街頭小吃、餐廳林立，許多人家裡不常開伙，天天三餐幾乎都在外面解決，讓習慣在家做飯的日本人非常驚訝，對此有網友好奇詢問「為什麼台灣的外食文化那麼盛行」引起熱議。

今（4）日一名網友在論壇PTT發文提到，台灣有許多人三餐都外食，所以就算租屋處沒有廚房也不會造成影響，然而在台灣不會做菜也沒關係，因為外食「很方便、選擇多、又不貴」，因此台灣的外食文化非常盛行。

原PO表示，由於日本人習慣在家做飯，於是在看到台灣的外食文化時非常驚訝，尤其是看到台灣擁有這麼多早餐店時更為吃驚，甚至有許多日本人羨慕台灣人不需要自己做早餐，這也讓原PO好奇詢問「為什麼台灣的外食文化那麼盛行呢？」

對此多數網友認為「便宜」為主要原因，「比自己煮便宜」、「因為便宜，好吃」、「便宜，低廉的物價是平均低薪換來的」、「你學店家煮，總體成本真的不划算，不如吃外面」、「其實這就是經濟學比較利益的實例啊」、「只有便宜，先進國家你吃不起外食」。

另外也有網友提到「因為沒空，要加班」、「太熱，大家懶得煮」、「忙著加班，哪有時間煮」、「主要還是因為方便，但要健康就得自己弄了」、「雙薪家庭下班到家都超過6點了，要好好煮真的辛苦」、「台灣的高中通勤學生，很可憐，六點校車，五點多就得起床怎麼在家吃早餐」、「菜是真的便宜，但是肉魚這種價格要看，買回來後你要分批用，保存上也要時間去處理」。

外食 台灣人 PTT

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