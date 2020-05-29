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菲力牛排點幾分熟才好吃？老饕曝「專業數字」：吃過都說讚

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇詢問「菲力牛排點幾分熟才美味」，貼文立刻掀起熱議。圖／ingimage
有網友好奇詢問「菲力牛排點幾分熟才美味」，貼文立刻掀起熱議。圖／ingimage

牛排是不少老饕愛吃的美食之一，其中恰到好處的熟度堪稱美味的關鍵，對此有網友表示，自己正要去吃菲力牛排，但不曉得吃幾分熟才美味，於是發文詢問廣大鄉民，意外釣出內行人神解答「不同部位熟度不一樣，但菲力3分熟口感最佳」。

原PO在PTT發文提及，自己午餐要去吃菲力牛排，但一直猶豫要吃幾分熟比較好，「1分熟好像太生，全熟又好像太老，那剩下三分熟、五分熟、七分熟，該選哪一種比較好？有專家願意解惑一下嗎？」

貼文曝光後，老饕們認為菲力牛排油花少、肉質軟嫩，點「3分熟」最恰當，「認真回，牛排要看部位，脂肪分佈多的可以吃熟一點，如果是菲力這種純瘦肉吃肉汁的就三分，但終究還是要看個人喜好」、「菲力牛排3分熟就很好吃了」、「菲力3分、肋眼5分、牛小排看人」、「菲力牛排3~5分」、「老實說3~5分都可，不過3分口感最佳」。

另外也有人表示，「要看牛的等級，決定吃的熟度」、「便宜貨不要亂吃不熟的」、「價錢2000以上3分~5分，以下的吃全熟，免得拉肚子」、「千元以下吃全熟，保證店員當你內行人」、「低價位的吃全熟比較安心」。

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