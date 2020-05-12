網咖泡麵特別好吃？ 店員親曝「秘訣」網讚翻

台灣泡麵品牌、口味眾多且方便料理又好吃，是不少民眾的宵夜首選。就有網友好奇「為什麼網咖泡麵總可以這麼好吃」，可是自己煮都煮不出這種味道，眾人看完深有同感，更是釣出網咖店員神解答。

「為什麼網咖泡麵這麼好吃」貼文一出，業界達人親曝好吃秘訣，網咖泡麵美味的第一關鍵為「水量」，除了有量杯精準測量外，湯頭水量也比一般泡麵少，偏鹹的泡麵搭配飲料，才能讓人一吃就愛上。另外青江菜也一定要放，主要是視覺上會更美味，還可以安慰吃的人這餐有吃到綠色蔬菜。

此外蛋煮到半熟就好，這樣將蛋戳破後味道才有變化，以及黑底的紅碗或大寬口碗能給予儀式感。不過他也透露，「我們其實很討厭有人點泡麵，一個人點下去接下來聞到香味，其他人也跟著下單。」

許多網友看完紛紛留言回應，「泡麵王」、「賺翻啊！聞到味道就餓了」、「內行給推」、「這年頭連泡麵都有SOP」、「半熟蛋黃弄破配牛肉湯汁是靈魂所在」、「看完肚子跟著餓起來」、「學問真大了不起」、「原來如此筆記ing」。