超狂室友扛兩大袋飲料回鄉 網友懷念喊：南部沒有的味道

說起台灣飲料的發源地，許多人立即就會聯想到中南部，尤其台灣有許多間著名的手搖飲都是發跡於台南。然而有一名網友在Dcard上po文表示，在北部讀書的室友回南部前竟要先到超市提兩大袋飲料回家，讓原po驚訝表示「原來有些飲料南部沒有賣」。

網友po出一張照片表示，「室友準備回南部一趟，離開前跟他一起到附近的超市，他竟然提了兩大袋飲料，說是家裡人要喝」，還附上照片證明室友果然提了兩大袋的「美研社」。

原po起初以為南部超商飲料選擇較少，聽室友講起才知道「南部也有些特別的限定款」，讓原po好奇問「還有哪些飲料或甜點零食是北部有但南部沒有的」？

此文一出，釣出許多網友也表示有類似經驗，「看到這篇讓我瞬間想到前陣子在高鐵站捕獲的畫面，當時我也問我朋友說有需要特別扛一箱飲料南下嗎XD」、「我每次回家也都囤個好幾瓶美研社再回台中」、「我都跟台北特定小七叫一整箱的」，「我就是那個扛紙箱的白癡之一哈哈哈哈哈」、「我都去台北玩，買一整箱，寄店到店就不用自己扛回家了」、「我也是！ 回家都要買好幾瓶塞到行李箱再帶下來，南部沒有的味道嗚嗚嗚」、「我改天北上也要去扛」。

還有超商員工跳出來回應，「因為有些是區域性在賣的」、「有些都是區域限定，多少都跟產品有些關係，例如18天生啤酒系列，好像只限定在北部」。