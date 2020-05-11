美食外送員流行辦「鯊魚比賽」？ 網憑大小猜鯊魚性別
IKEA宜家家居的鯊魚玩偶風靡全台，許多人都買了幾隻收藏，有網友在路上看到兩名外送員，在保溫袋上分別加裝一大一小的鯊魚玩偶，還各有數隻小鯊魚吊飾，2台機車上共有8隻鯊魚玩偶，讓他笑稱「最近是有鯊魚比賽嗎？」網友則表示，「母鯊大，公鯊小，所以左邊是公的」。
有網友在臉書社團「爆笑公社」貼出一張照片，只見照片中左邊為Uber Eats外送員，右邊為Foodpanda的外送員，兩台機車上都掛滿鯊魚玩偶，左邊的鯊魚尺寸相對較小，另外兩台車上都掛有小隻的鯊魚吊飾，共有8隻鯊魚玩偶，該網友笑稱「最近是有鯊魚比賽嗎？」
其他網友留言表示「因為母鯊大公鯊小！左邊那是公鯊，右邊那是母鯊」、「比鯊大小」、「我家大中小也有好幾隻」、「真的很可愛」、「順便帶出來曬太陽」、「鯊魚笑得好開心」。
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