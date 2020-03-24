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疫情在歐擴散 旅台波蘭攝影師稱讚台灣是世界上最安全的地方

聯合新聞網 / 綜合報導
旅台波蘭攝影師，盛讚台灣是全世界最安全的地方。圖／YouTube
旅台波蘭攝影師，盛讚台灣是全世界最安全的地方。圖／YouTube

新型冠狀病毒疫情在歐美各國逐漸擴散，相較之下，台灣的防疫措施相對成功。一名來自波蘭，目前和台灣太太結婚的攝影師羅安德（Amedee Fornalique），便在接受英文中國郵報專訪時表示，他覺得台灣應該是現在世界上最安全的地方。

安德表示，他很欣賞台灣政府與台灣人對於疫情的處理態度：一來政府部門的反應很快、很確實，迅速封鎖了從中港澳來的航班、確實執行體溫量測、處理口罩不足的問題、禁止口罩出口並且加速生產；私部門的態度也很謹慎，隨時都會幫你量體溫；就連民眾自己也會非常慎重對待疫情，大家會減少外出、保持距離、提高洗手的頻率、並戴口罩防止病毒傳播。他認為現在台灣大概是這個星球上最安全的地方。

以方便性而言，安德也表示，在台灣，幾乎任何東西都可以透過外送取得。雖然台灣人大多習慣外食，不過他們也很清楚外出的風險；幸運的是現在已經有了外送app，因此在台灣不出門也不會有太大的問題。

安德也表示，自己目前不會考慮回到波蘭。「我現在連機場都不想靠近，更不用說跟一群人一起被鎖在飛機上、跑到那麼遠的地方旅遊，這樣太危險了，又很不負責任。在台灣有健保又有專業的醫生，沒道理跑出去。再說了，我在這裡有工作，雖然因為疫情多少有受到影響，但我在這裡還是挺忙的。至少短時間內我是沒什麼理由要離開台灣。」

他也指出，波蘭已經受到疫情影響，很多人都很害怕，大多數人都沒想到會變得這麼嚴重。當年SARS爆發時，歐洲根本沒多少嚴重的病例，大部分的人都以為這次也一樣。現在波蘭政府已經關閉了學校、飯店，甚至是和其他國家之間的邊境。很多人開始恐慌囤貨，讓其他人的處境變得更艱難，讓他也覺得很難過。他也呼籲歐洲民眾待在家裡，等疫情過去。

波蘭 口罩 健保 新冠肺炎

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