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冷凍水餃哪牌最好吃？ 老饕激推「這兩家」：吃過回不去

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾好奇詢問「哪牌的冷凍水餃最好吃」，貼文引發網友熱議。報系資料照
有民眾好奇詢問「哪牌的冷凍水餃最好吃」，貼文引發網友熱議。報系資料照

冷凍食品易保存、加熱快、好料理，是不少家庭的必需品，對此，有網友好奇詢問「哪牌的冷凍水餃最好吃」，結果問題一出，老饕激推「及品」、「標太郎」這兩家水餃，直呼「吃過回不去」。

原PO在PTT發文表示，家中冷凍庫快空了要補貨，但坊間水餃百百種，有市場現包水餃、小吃店手工水餃、網路量販水餃及冷凍生熟水餃、「在這之中大家最推哪一味？」

貼文一出，立刻掀起討論，其中「及品」、「標太郎」吸引眾多愛好者支持，「這裡只會推薦標太郎」、「及品最接近家裡自己包的，吃很多不會膩」、「標太郎真心推薦好吃」、「及品真的沒話說」、「及品的菜肉跟玉米是最好吃的」、「標太郎萬歲」。

另外也有人推薦不同水餃品牌，「Q彈可口的顏家水餃」、「認真回，小薇水餃」、「我覺得八方雲集的算是不錯」、「鮮食煮藝！我買好幾次了」、「蒲瓜手工水餃也不錯」、「上網查了一下樹蘭餃評價好像還不錯」。

PTT

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