台鐵新購日電聯車罕見被拖著陸運遊街 網讚日製列車就是好看

「台灣火車出現在日本不稀奇，台灣火車在日本遊街才稀奇！」日前臉書粉專「Rail News 鐵道情報」，特別分享台灣向日本購買編號ED3492及ED3501列車，由於是白天在下松市區陸運到港口，沿途吸引當地民眾圍觀。

貼文中表示，日立笠戶製作所所在的山口縣下松市27日舉辦活動，將平常不為外人所見的鐵道車輛拖出來在市區「遊街」，主角便是台鐵訂購的ED3492與ED3501，這罕見的白天陸送也吸引大批民眾圍觀。日本下松市是台灣鐵路車輛的製造重鎮，除了台鐵的EMU3000列車在此製造，台灣高鐵的700T也在這裡製造、量產。日立笠戶製作所製造的EMU3000是台鐵公司最新採購的城際型電聯車。

貼文一出，引起網友熱議。日本的youtuber Mana馬上留言回應說 ，「謝謝台灣，我的日本爸爸很開心」。有人表示，「這應該是EMU3000型最後一批列車了」、「看起來好像中油的拖車拖著EMU3000」、「對不起，我剛剛把大卡車車頭看成中油」、「這是剛製造完成而出廠沒多久的嗎？這要看看何時會運抵台灣了。據說『最後三組』EMU3000型列車，有可能要更改在台中港下船，因為花蓮地震的影響」，也有人稱讚「日本製列車就是好看」。

有了新車頭，仍有人建議「我認為花錢買新車，還不如花錢認真的把鐵道的鋪設和維運做好，不然新車開越快、座椅再舒服，還是晃到頭暈睡不著，更不用提不是太冷就是太悶的空調了」。

有幾位網友提出EMU3000座椅的缺點，「以前覺得太魯閣跟普悠瑪坐起來不舒服，但EMU3000刷新了低標」、「希望不要又是難坐的椅子，然後進到台灣被抱怨，才又要花錢修改，訂購時長官都沒試坐嗎？」、「還有pp自強號也很好坐呀！只有新型的EMU3000不好坐而已」、「非常難坐的椅子，尤其是窗戶邊的橫條實在是讓人痛苦萬分」、「懷念以前自強莒光號的椅子，現在的椅子超級不舒服」，也有人補充說，「充電也不好用」。