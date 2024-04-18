太害羞！搭捷運撇見座椅下掉1物 網全笑翻：長輩有點涼

捷運迅速便利，票價又便宜，是許多人上班上課通勤的最佳交通工具選擇，但有時候乘客匆忙下車會遺留隨身物品在車上。有女網友日前搭台北捷運時，撇見座椅下竟然出現一個讓人看了很害羞的東西，照片一PO上網也引起眾人熱議。

原PO日前搭乘台北捷運中和新蘆線時，在車廂裡意外看到一樣讓人臉紅心跳的物品，當時她站在車廂中間，卻撇見一旁座椅下方出現女性貼身物品「NuBra（隱形內衣）」，上面還塑膠套著未拆掉，雖然座位上還坐著兩名乘客，但不知道NuBra是哪位乘客掉的。原PO拍下照片上傳到臉書「路上觀察學院」，直呼這真是「捷運車廂奇景」。

貼文一出，許多人搞笑歪樓地說「哈囉～是哪位相聲老師的響板掉在這裡呀？」、「蜘蛛人的眼罩掉了」、「誰的碗粿？」、「有人掉裝備了」、「失主現在應該很著急」、「長輩有點涼」、「流汗就掉下來了，不要問我為什麼知道」、「不是應該是隱形的嗎？為什麼有人看得到？」、「一定是掉到腳邊怕被發現又不敢撿，只好踢到椅子下面囉」。

還有眼尖的網友注意到NuBra是新的，「這還好吧，沒粘過的，看起來就是新的啊」、「是新的，可以帶回家用」、「上面還有塑膠紙，所以可以確定不是從身上掉下去的，可能是從行李掉出來的吧」、「外面有塑膠套，是新的」、「還好是未開封的新品」。