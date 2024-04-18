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遊泰國搭機回台做錯1事 荷包失血18700元…網酸「這是常識」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO從泰國搭機回台，以為提前1小時到機場時間綽綽有餘，沒想到抵達機場後卻無法Check-in。圖為示意圖，與新聞事件無關。 聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
原PO從泰國搭機回台，以為提前1小時到機場時間綽綽有餘，沒想到抵達機場後卻無法Check-in。圖為示意圖，與新聞事件無關。 聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

出國旅遊要注意的事情很多，尤其搭機的時間更是要特別注意，有一名網友剛從泰國回台灣，但他透露因為自己一個疏失反而得重新購買機票，讓他荷包大失血，貼文也讓眾人看了很無言，直呼「活該」。

這名網友在Dcard發文表示剛從泰國回來，因為和朋友搭不同航空公司，因此自己先到機場找櫃檯，不過由於是第一次搭飛機，所以不曉得起飛前60分鐘就關櫃，他只提早1個多小時到機場找櫃檯，但找了15-20分鐘都沒找到才去問地勤。對方告訴他已經關櫃，無法check-in了，原PO再到服務台詢問，得到的答案也說來不及，要等下一班開櫃改票。

沒想到改票後的票價要17000元，再加上no show（意指已訂好機位，但沒有在期限前報到而錯過航班）要1700元，總共要多付18700元，比當初來回機票還要貴。原PO說其實是可以再住一晚，然後買隔天比較便宜，大概5、6千元左右的機票回來，但當下沒有想這麼多，事後聽到改票的價格這麼貴，還以為自己被坑了，有了這次教訓後，他也謹記下次會提前3小時到機場。

原PO的經歷也讓不少人看傻了眼，「我以為搭飛機提早3小時到是常識」、「第一次反而應該要更提早到吧，因為不熟悉怕會有什麼狀況，提早不到2小時，只能說你很有勇氣」、「難道你出發的時候也沒有提早到嗎？不然怎麼可能會不曉得？」、「下次記得要提早3小時到，如果機場人超多提早4小時也有可能。出國就是寧可在機場發呆，也不要遲到沒搭上飛機」、「買票上面都會寫要提前2-3小時到，email確認信也會寫…只能說活該」、「去機場要提前3小時啊，就算是在台灣的機場路線都熟也一樣要3小時前到了，更何況在國外路線不熟，錯過了不管怎麼樣都一定虧錢的」。

機票 泰國

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