候診太久！他嘆「看病秒被請出診間」 專業醫喊：應該要慶幸

台灣醫療技術進步，醫療品質更是世界一流水準，再加上醫療便利性，讓許多民眾一生病就會立即就醫。就有網友在PTT指出，自己最近到耳鼻喉科看診時，花了些時間等叫號，好不容易進診間後，醫生卻一下子就將他請出去，讓原PO好奇提問「這種預期很快就會被請離診間的風氣，在台灣是怎麼形成的？」

原PO表示，他日前因為鼻子過敏，便去住家附近的耳鼻喉科掛號，並在診所內等了段時間。他透露，鼻子過敏是老毛病，所以他大概了解醫師會怎樣詢問、診斷及開藥，「其實自己都有個底，每間醫院大同小異，也因此三兩下就被請出診間也是可預期的」。

原PO坦言，雖然掛號費並不貴，「花更多的錢、等更久的時間到醫學中心看病，待遇可能也不會差多少」，但他仍十分好奇「這種預期很快就會被請離診間的風氣，在台灣是怎樣形成的？」

文章底下，不少網友分享過去的看診經驗，「等了2個小時終於輪到我，但是醫生看我特別馬虎、特別快，別人一進診間都看半天不出來，是我的錯覺嗎？」、「上次看復健科，醫生跟我談了20分鐘，走出診間壓力很大，大家都在看你怎這麼久」、「每次看診都等超久，有的看到半夜還沒看完」、「遇過醫生比病人還想聊天的，看診看個老半天」。

但也有網友批評原PO的想法，「不然醫生要跟你泡個茶聊個天嗎？」、「台灣人很怪，花了錢就覺得要花很多時間才值得」、「如果醫生把你留下來看很久，才要擔心吧」、「看10分鐘，病患：醫生是會不會看；看1分鐘，病患：醫生都隨便看」。

對此，醫師陳志金曾在臉書分享「看診10不」，其中呼籲大眾不要覺得自己被看診時間短是吃虧，那是「時間相對論」，就像自己逛街和等別人逛街一樣，立場不同，對時間的感受也有所不同。若看得快表示病患表達與理解能力好、病情不嚴重，問題才得以快速獲得解決，應該要慶幸。