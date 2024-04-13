感受不到台灣人的人情味？她旅遊碰1事無人敢幫忙 台人一看認：要怎麼幫

不少外國旅客來台旅遊都稱讚台灣人熱情又善良，就算迷路時找一名路人問路，也能獲得積極回應，但如果台灣人突然被問到不了解問題，應該如何應對？有一名馬來西亞女遊客來台觀光碰上一件「棘手事情」，但剛好在餐廳用餐，就直接詢問員工，對方一聽卻支支吾吾不敢幫忙，讓她感到無力，並發文感嘆「感受不到台灣人說的人情味」。貼文曝光後掀起熱烈討論，台灣網友見到該遊客要處理的事情紛紛皺眉頭解釋，「其實台灣人真不知道，畢竟用不到」、「要是妳問我，我也不知道...」、「被問會很茫然吧」。

該名馬國女遊客在小紅書發文表示，她來台旅遊時到一間餐廳用餐，過程中意外發現錢包裡的台幣換得不夠多，雖然有信用卡，但考量到後面行程仍需用到紙鈔消費，因此想找地方換錢，便直接詢問餐廳員工台灣哪個地方可以換錢，但對方一聽愣住了，好像不太敢幫忙。

女遊客不解表示，台灣人自認態度好、語氣也很好，但為何被問到金錢問題就變得很扭捏，就算真的知道哪裡可換錢，也不會直接說，「也許你們是怕詐騙，但這個星期下來，怎麼感覺不到你們說的人情味呢，我問的是當地人，不是旅行的人，是餐廳那些人喔」。

該名女網友表示，詢問餐廳員工哪裡可以換錢，對方卻扭扭捏捏沒回答。圖／擷自小紅書

貼文曝光後掀起討論，許多台灣網友紛紛留言解釋，「妳不要想太多，一般人真不知道哪裡可以換錢」、「問路可以，但被問換錢應該很多人很茫然，因為大家都覺得換錢就去銀行啊，怎麼會來問我」、「因為台灣人自己也不知道去哪換，問路還好，但被問到換錢，我真覺得害怕」、「台灣詐騙太多，大家都被騙怕了，可能擔心後面會提出其他要求，所以對於牽涉金錢問題會比較謹慎」、「只有沒有人回妳『錢櫃』就好...」。

也有其他網友留言提供哪裡可以換錢，「銀行可以換，但不是每一家，有外匯指定銀行的就能換，給他們護照簽個名就行了」、「比較大的五星酒店和百貨都有換匯服務，匯率如何就不知道了」、「認真回答妳，銀行、百貨公司一樓服務台可以換」、「直接找ATM用銀聯卡提款，百貨公司服務台可以換但是手續費很貴，匯率也不漂亮」、「其實在台灣，銀行、飯店或是遊客多的百貨商場都可以換，私下跟人換其實算違法，可能大家不知道哪裡可以換台幣，其實台灣還是很歡迎各位的，如果問一般人不知道的話，百貨公司服務台絕對可以幫到你」。