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他拋問「有人敢吃重慶老火鍋嗎？」 老饕曝：超好吃但痛痛的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇大家敢吃滿滿辣椒的重慶老火鍋嗎？麻辣鍋示意圖。 圖／Ingimage
一名網友好奇大家敢吃滿滿辣椒的重慶老火鍋嗎？麻辣鍋示意圖。 圖／Ingimage

台灣人愛吃火鍋，尤其「麻辣火鍋」更是在冬天熱銷，日前一名網友好奇「台灣人敢吃重慶社區老火鍋嗎？」他指出，看到YouTube頻道「阿星探店」分享吃四川重慶社區的老火鍋，鍋底只要16元人民幣（約等於新台幣71元），滿滿的辣椒讓他直呼「台灣人應該無法吃吧？」對此，有老饕曝「超好吃，但每次吃完必拉」。

一名網友在PTT發文表示，他看了YouTube頻道「阿星探店」分享去中國大陸四川吃「重慶社區老火鍋」，鍋底只要16元人民幣，相當於71元新台幣就可以吃到，而且裡面還有滿滿的辣椒、辣油。原PO指出，YouTuber阿星點的是「中辣」的程度，看起來大概是台灣「特辣」等級，讓他驚呼「台灣人應該無法吃吧？有沒有卦？」

文章曝光後，有老饕曝「超好吃，但牛油鍋底吃完我會拉」、「台灣洗腎第一，我怎麼會不敢吃？」、「大紅袍燈籠椒、花椒、小米辣、牛油火鍋底料搭配超好吃，我買王剛的鍋底超香，但台灣開的店目前沒吃過好吃的」、「這種都是前一桌吃完加湯，下一桌繼續吃，沾香油吃其實沒這麼辣，但吃完會拉爆」、「其實不錯吃，但是會一直撈到花椒、八角就是了」。

但也有網友搖頭回應「雲南的更辣」、「太辣了，我不行」、「不想吃，太辣了」、「有想過老火鍋代表的『老』是什麼意思嗎？那個油都是重複使用的」、「太油了，感覺很噁心」、「只收這麼便宜的鍋底費，滿可能是回收油的」、「有名的店會想吃看看，但一般小吃店的我實在不敢吃，如果鍋底有換新的我就可以吃了」、「老火鍋的重點是鍋底不換，回收繼續用吧，我的屁眼說不要吃」。

中國菜 火鍋

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