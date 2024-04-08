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她每次都被喊成「郭小姐」 網無奈曝1姓氏：容易被聽錯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名姓翁的網友無奈「姓氏常常被聽成『郭』」。自圖擷自爆怨2公社
一名姓翁的網友無奈「姓氏常常被聽成『郭』」。自圖擷自爆怨2公社

比較少見的姓氏較容易讓人搞混，日前有位姓「翁」的女網友指出，她去取餐時，對方問她「貴姓」，她回答「富翁的翁」，店員卻一臉困惑，直到她詢問「有姓郭的嗎？」店員才馬上說「有」，讓原PO十分無奈喊「沒關係，我習慣了！」也有網友建議她可以說「我姓『不倒翁的翁』」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她打電話到餐廳訂餐，要去取餐時，對方詢問「請問貴姓？」她回應「我姓翁，富翁的翁」，店員回應「喔……」且看著外帶餐點，帶著困惑的表情，讓原PO無奈回「那這些餐點有姓郭的嗎？」店員馬上回應「有的」，並指向其中一袋，核對餐點無誤之後，原PO坦言「沒關係，我習慣了，但我還是想抱怨一下」。

文章曝光後，網友回應「我之前也說我姓『蔡』，對方回我『葉小姐嗎？』」、「我也都說我姓富翁的『翁』，對方在我面前直接寫上『歐』」、「上次我跟櫃台說我姓胡、古月胡，對方回應我『古小姐妳好』」、「我姓『林』，常被說成姓『李』」、「我都說我姓田，田橋仔的田，哈哈哈」、「我都說我姓『不倒翁的翁』，這樣比較不會錯，但會聽錯的人就是會聽錯」、「我朋友姓『翟』，從來沒有店員寫對過，索性她之後訂位都講姓黃、姓李、姓陳」、「我之前說我姓『草頭黃』，對方直接叫我『草先生』」。

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