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單次薪水200元！妹子徵化妝老師「滿意才付錢」 網出奇招：帶太白粉抹臉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子徵化妝老師教學，卻備註滿意後才付薪。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
一名女子徵化妝老師教學，卻備註滿意後才付薪。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

徵才APP有時會出現奇特的打工資訊，日前Dcard網友就分享一份兼職，內容是化妝、保養教學，案主註明「滿意後」才支付單次200元的薪水，奇葩條件讓原PO直呼「根本就是想白嫖」。

一名女網友昨（1）日以「這麼離譜的要求誰會去教她？」為題，在Dcard工作版上PO出打工APP截圖。畫面顯示，刊登的案主想徵求化妝老師到家服務，教導化妝品使用與保養技巧，甚至表示「如果我缺少某樣要先借我用」，還希望學到不戴隱形眼鏡也能好看的方法。這份工作時間在4月1日至4月7日，早上8點10分到晚上5點10分，單次待遇為200元，案主還標註「滿意之後給」。

對此，原PO疑惑說道，「也不知道是時薪，還是從早上8點教到下午5點只有200元？除了教她保養和化妝，還要提供化妝品和保養品給她用！每個人的化妝品和保養品都不是大風刮來的，憑什麼免費給她用？」原PO認為最無法接受的是案主滿意後才願意給薪水，「要是上完課她故意說不滿意，那教她的人豈不是『做白工』？這個人簡直就是『貪得無厭』！根本就是想『白嫖』」。

貼文發出後引起熱議，網友們紛紛留言，「好好笑」、「現在真的什麼鬼都有…一整天200」、「不要接不就好了，全台灣那麼多慣老闆也管不完」、「反正市場機制會自己淘汰這種人」；也有人幽默建議，「妳就帶一包太白粉去抹她臉上就好了」。

徵才 慣老闆 薪水

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