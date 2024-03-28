快訊

3月17到25日寶林用餐注意！北市公告91筆消費紀錄

不吃自家菜？他疑惑寶林員工都沒事 網揭餐飲業內幕：寧可去超商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大人味美食？茄子、皮蛋、苦瓜都入列 網曝1現實答案惹共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示茄子料理是大人味美食，小時候不喜歡長大卻很愛。示意圖／Ingimage
網友表示茄子料理是大人味美食，小時候不喜歡長大卻很愛。示意圖／Ingimage

隨著年齡增長，許多人對於食物口味的愛好會產生改變。一名網友就透露，自己以前不愛茄子，然而長大後卻非常喜歡，因此好奇問大家「有小時候不愛長大愛爆的食物嗎？」

原PO昨（27）日於PTT發文表示，以前不愛茄子，但現在發現便當菜有茄子會很開心，小時候也不喜歡皮蛋，覺得外觀很黑、氣味難聞，如今卻變成心頭好，如果小菜有皮蛋豆腐一定會點，不過自己還是有從小討厭到大，就算長大後還是沒想扭轉、依然難吃的食物，她也詢問網友，是否有類似的經驗。

話題曝光後，網友們分享，「生魚片」、「皮蛋跟茄子」、「茄子還有蒜頭」、「豆腐」、「豆芽菜」、「苦瓜與咖啡」、「金針菇花、菱角、紅蘿蔔」、「黃豆芽，小時候吃團膳覺得好臭，但長大好喜歡那個味道」、「番茄跟花椰菜」、「鹹蛋苦瓜」、「小時候超討厭苦瓜，長大卻覺得越苦越補越好吃，應該是工作壓力太大了」、「臭豆腐吧！小時候覺得臭不敢吃，習慣後常常吃」、「烏魚子，以前不喜歡，現在超愛」。

也有人回答大人味的美食就是「B群」，網友則對此感嘆「樓上B群好現實」。

有些人則點出從小到大依舊不愛的食物，「豬肉從小到大都討厭，味道很重」、「苦瓜吧，但只是從很討厭變成勉強能入嘴」。

美食

延伸閱讀

不只賣藥！高雄1藥局賣「雪花冰」超特別 破萬人驚呼：無極限

不滿米糕加香菜！奧客怒挑出「丟滿桌」 網歪樓：一片小黃瓜受牽連

飯菜如何保存避食物中毒？醫打破「放冷」迷思：我都熱的就冰

台灣獨有！外國人讚早餐店吐司超美味 饕客揭密：「醬料」是靈魂

相關新聞

他讚高雄發展好「會讓外縣市吃味嗎？」 在地人搖頭：這問題沒解決

六都之一的高雄市是南台灣的經濟重鎮，近幾年在觀光、交通等方面都有不錯表現，如今台積電也進駐高雄設廠，讓產業更加提升。有網友很肯定高雄的表現，好奇想問是否會讓其他縣市「吃味」？

大人味美食？茄子、皮蛋、苦瓜都入列 網曝1現實答案惹共鳴

隨著年齡增長，有些人對於食物口味的愛好產生改變。一名網友就透露，自己以前不愛茄子，不過長大後卻非常喜歡，因此好奇問大家「有小時候不愛長大愛爆的食物嗎？」

台北橋機車道塞爆 1畫面曝光讓眾人超羨慕：以後我也要買紅牌

昨天（27日）新北市三重台北橋出現嚴重壅塞情形，許多機車騎士從橋上一路塞到橋下的平面道路，滿滿的機車海讓人瞠目結舌…

不吃自家菜？他疑惑寶林員工都沒事 網揭餐飲業內幕：寧可去超商

寶林茶室食物中毒事件持續延燒，目前已有2人死亡10多位民眾受害，確切原因仍待調查，不過引發外界對於食安的疑慮。一名網友好奇發問，「寶林茶室員工都不吃公司餐嗎？」對此，其他網友紛紛直言，「內行的都不吃」、「你做過餐飲就知道，沒人敢吃自己食物」。

台灣獨有！外國人讚早餐店吐司超美味 饕客揭密：「醬料」是靈魂

台灣的早餐文化盛行，近年更成為許多外國觀光客指名要體驗的在地行程之一。日前一位馬來西亞網友於小紅書上發文大讚，台式早餐店販賣的培根蛋吐司特別好吃，想知道它的製作做法為何？貼文一出，吸引不少台灣人回應，更有「內行」的網友指出...

不只賣藥！高雄1藥局賣「雪花冰」超特別 破萬人驚呼：無極限

近年來，藥局為了吸引顧客，經營模式也更加多元。日前，就有民眾發現高雄某藥局竟兼賣「雪花冰」，不只有多種口味選擇，藥局還會特別在冰上灑益生菌幫助消化，引起許多網友關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。