大人味美食？茄子、皮蛋、苦瓜都入列 網曝1現實答案惹共鳴

隨著年齡增長，許多人對於食物口味的愛好會產生改變。一名網友就透露，自己以前不愛茄子，然而長大後卻非常喜歡，因此好奇問大家「有小時候不愛長大愛爆的食物嗎？」

原PO昨（27）日於PTT發文表示，以前不愛茄子，但現在發現便當菜有茄子會很開心，小時候也不喜歡皮蛋，覺得外觀很黑、氣味難聞，如今卻變成心頭好，如果小菜有皮蛋豆腐一定會點，不過自己還是有從小討厭到大，就算長大後還是沒想扭轉、依然難吃的食物，她也詢問網友，是否有類似的經驗。

話題曝光後，網友們分享，「生魚片」、「皮蛋跟茄子」、「茄子還有蒜頭」、「豆腐」、「豆芽菜」、「苦瓜與咖啡」、「金針菇花、菱角、紅蘿蔔」、「黃豆芽，小時候吃團膳覺得好臭，但長大好喜歡那個味道」、「番茄跟花椰菜」、「鹹蛋苦瓜」、「小時候超討厭苦瓜，長大卻覺得越苦越補越好吃，應該是工作壓力太大了」、「臭豆腐吧！小時候覺得臭不敢吃，習慣後常常吃」、「烏魚子，以前不喜歡，現在超愛」。

也有人回答大人味的美食就是「B群」，網友則對此感嘆「樓上B群好現實」。

有些人則點出從小到大依舊不愛的食物，「豬肉從小到大都討厭，味道很重」、「苦瓜吧，但只是從很討厭變成勉強能入嘴」。