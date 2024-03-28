不吃自家菜？他疑惑寶林員工都沒事 網揭餐飲業內幕：寧可去超商

寶林茶室食物中毒事件持續延燒，引發外界對於食安的疑慮。一名網友好奇發問，「寶林茶室員工都不吃公司餐嗎？」對此，其他網友紛紛直言，「你做過餐飲就知道，沒人敢吃自己食物」、「如果內場環境髒亂，員工寧可去吃超商吧」。

原PO今（28）日以「寶林茶室員工都不吃公司餐嗎？」為題，在PTT八卦版上發文表示，正常來說員工忙碌來不及用餐的時候，會直接點用公司餐，這也是餐飲業的福利，「例如今天剛好某個食材賣不好，中餐就吃該食材，但是寶林的員工都不吃公司餐嗎？難道都沒有員工食物中毒？」

原PO還提出另一個疑惑，他認為寶林開業有段時間，理論上同樣的製程、物料，如果會發生食物中毒，早就會有案例了，不過搜尋店家的評價沒有看到食物中毒的前例，因此懷疑是否曾經更換供應商，而衍生出冰箱壞掉、到貨延誤、進貨量錯估導致食材存貨過量、存放太久等問題。

話題拋出後，一票網友揭露餐飲業內幕，「你做過餐飲就知道，沒人敢吃自己食物」、「如果內場環境髒亂，員工寧可去吃超商吧」、「員工自己吃的煮的食材，一定挑新鮮的來煮，你都知道那包冰很久了當然跳過，傻囉」、「很多員工都只會吃肉不吃菜，因為菜隨便洗」、「有些店員打死都不吃自家的沒錯」、「如果員工明知道不衛生、不健康就不會吃了」、「有良心的吃剩料，沒良心的叫外送」、「內行的都不吃」。

有網友指出，「不太可能不吃員工餐吧，免費的不吃」、「麥當勞打工都吃麥當勞吧」、「打工時遇過，中餐自己煮」、「最好是做吃的不敢吃自己的員工餐，吃煩了是真的有」；但也有網友透露，不是每家餐飲業都會提供員工餐，有些人吃膩了也會選擇在其他店家吃，「越大間的餐飲越摳」、「百貨公司有員工餐廳」、「如果有餐費補助，當然是去隔壁攤晃晃」、「百貨公司應該是給餐券或是直接給補貼，大部份都會去別攤吃吧」、「很多連鎖餐飲業都不提供（員工餐），也沒給伙食費，空班2小時讓你去覓食」。

有關寶林茶室食物中毒案，截至目前已有2人死亡，5人在加護病房觀察，還有10多位民眾經由醫院通報，食用餐點後有噁心、嘔吐、食慾不振等食物中毒症狀，多數人吃了炒粿粉感到不適，詳細確切原因仍待調查。