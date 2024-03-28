不只賣藥！高雄1藥局賣「雪花冰」超特別 破萬人驚呼：無極限

近年來，藥局為了吸引顧客，經營模式也更加多元。日前，就有民眾發現高雄某藥局竟兼賣「雪花冰」，不只有多種口味選擇，藥局還會特別在冰上灑益生菌幫助消化，引起許多網友關注。

原PO在IG上拍影片分享，某天他要去藥局買藥時，意外發現店家竟有販售「手拿雪花冰」，豐富的口味也讓他一度選擇障礙，最後決定買可樂和可爾必思兩種口味。他指出，雪花冰的冰晶細緻，製作過程相當療癒，其中最特別的是藥局會在冰上灑益生菌幫助消化。

原PO透露，雖然雪花冰的味道偏淡，不過吃完有益身體健康也是一件不錯的事情，推薦大家在炎炎夏日，若有經過該藥局可以買一支嘗鮮。他也在留言處補充，若只是買冰，並不用帶健保卡。影片一出，掀起網友議論，按讚人數更達1.6萬人，「藥師太辛苦，連冰都要賣，下次會不會還有賣咖啡」、「有益生菌也太讚」、「藥局無極限…」、「感覺在藥局出來的冰特別健康」。

另外，該影片也吸引許多Dcard網友關注，就有人認為藥局賣冰反而會降低食慾，「看到那個藥包加粉下去，就算是甜的也會聯想到藥的味道，直接沒有食慾」、「很有創意，但完全不會想吃」、「怎麼看都好苦，不敢吃」。

該藥局曾於去年（2023）在臉書透露，想讓民眾們品嘗甜食的美味，卻又希望能讓大家吃的無負擔，因此特別引進飲料倒入3秒就變成雪花冰的冰品機，將飲品量減半、甜度減半，並添加益生菌。目前該雪花冰一杯為59元，多達15種配料可挑選，讓客人們從點餐開始到品嚐入口都能有滿滿的驚喜。