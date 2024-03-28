快訊

路肩有人拉屎！警察走近一看 竟是金曲歌后

中職／龍猿開幕戰史上人氣最旺 大巨蛋前7戰預售票破8萬張

不只賣藥！高雄1藥局賣「雪花冰」超特別 破萬人驚呼：無極限

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾發現高雄某藥局竟兼賣「雪花冰」，不只有多種口味選擇，藥局還會特別在冰上灑益生菌幫助消化，引起許多網友關注。示意圖／ingimage
有民眾發現高雄某藥局竟兼賣「雪花冰」，不只有多種口味選擇，藥局還會特別在冰上灑益生菌幫助消化，引起許多網友關注。示意圖／ingimage

近年來，藥局為了吸引顧客，經營模式也更加多元。日前，就有民眾發現高雄某藥局竟兼賣「雪花冰」，不只有多種口味選擇，藥局還會特別在冰上灑益生菌幫助消化，引起許多網友關注。

原PO在IG上拍影片分享，某天他要去藥局買藥時，意外發現店家竟有販售「手拿雪花冰」，豐富的口味也讓他一度選擇障礙，最後決定買可樂和可爾必思兩種口味。他指出，雪花冰的冰晶細緻，製作過程相當療癒，其中最特別的是藥局會在冰上灑益生菌幫助消化。

原PO透露，雖然雪花冰的味道偏淡，不過吃完有益身體健康也是一件不錯的事情，推薦大家在炎炎夏日，若有經過該藥局可以買一支嘗鮮。他也在留言處補充，若只是買冰，並不用帶健保卡。影片一出，掀起網友議論，按讚人數更達1.6萬人，「藥師太辛苦，連冰都要賣，下次會不會還有賣咖啡」、「有益生菌也太讚」、「藥局無極限…」、「感覺在藥局出來的冰特別健康」。

另外，該影片也吸引許多Dcard網友關注，就有人認為藥局賣冰反而會降低食慾，「看到那個藥包加粉下去，就算是甜的也會聯想到藥的味道，直接沒有食慾」、「很有創意，但完全不會想吃」、「怎麼看都好苦，不敢吃」。

該藥局曾於去年（2023）在臉書透露，想讓民眾們品嘗甜食的美味，卻又希望能讓大家吃的無負擔，因此特別引進飲料倒入3秒就變成雪花冰的冰品機，將飲品量減半、甜度減半，並添加益生菌。目前該雪花冰一杯為59元，多達15種配料可挑選，讓客人們從點餐開始到品嚐入口都能有滿滿的驚喜。

Dcard 冰品 藥局

延伸閱讀

今「觀世音菩薩誕辰」做這3件事吃2食物 命理專家：旺人旺財

隔夜飯會引發毒素？財經專家驚「不知長久習慣竟恐致命」

飯菜如何保存避食物中毒？醫打破「放冷」迷思：我都熱的就冰

麥當勞焦糖冰奶茶回歸！他喊66元好貴 兩派人戰翻：飢餓行銷太成功

相關新聞

台灣獨有！外國人讚早餐店吐司超美味 饕客揭密：「醬料」是靈魂

台灣的早餐文化盛行，近年更成為許多外國觀光客指名要體驗的在地行程之一。日前一位馬來西亞網友於小紅書上發文大讚，台式早餐店販賣的培根蛋吐司特別好吃，想知道它的製作做法為何？貼文一出，吸引不少台灣人回應，更有「內行」的網友指出...

不只賣藥！高雄1藥局賣「雪花冰」超特別 破萬人驚呼：無極限

近年來，藥局為了吸引顧客，經營模式也更加多元。日前，就有民眾發現高雄某藥局竟兼賣「雪花冰」，不只有多種口味選擇，藥局還會特別在冰上灑益生菌幫助消化，引起許多網友關注。

麥當勞焦糖冰奶茶回歸！他喊66元好貴 兩派人戰翻：飢餓行銷太成功

麥當勞超夯「焦糖冰奶茶」回歸，大批粉絲開心不已，不過有網友發現，現在一杯售價66元，實在變太貴。貼文曝光後，也引起兩派人馬論戰，其中有網友更直呼：「麥當勞飢餓行銷太成功！」

拆開手機殼驚見內藏1物 眾人很有感：可以救急

現在手機已是人人必備、不可或缺的3C生活用品，動輒上萬元的價格，讓不少人會買手機殼或保護套來安裝，避免受到損壞。有一名網友藏了一張500元鈔票在手機殼裡卻忘了，日前無意間看到才想起來這件事，貼文也讓有同樣作法的人分享經驗。

女騎士看「正宗離線地圖」！ 真面目曝光網笑翻：阿姨比較酷

許多人騎車、開車都習慣開啟導航，以免走到錯誤方向。有網友昨（25）日就在臉書社團「路上觀察學院」分享奇景照片，只見一名婦人騎機車，龍頭上裝有手機架，上面擺放的不是手機導航，而是充滿記號的紙本地圖，這讓原PO驚訝感嘆，「旅遊時發現隔壁阿姨的map好像比較酷」。

誰說滷肉只能放滷包、八角 她改放這3物：更香好入口

不少常見的菜餚都會使用一些辛香料或中藥材來提味，而常見的家常料理「滷肉」大多是用滷包、八角來增加香氣。有一名家庭主婦就透露自己發現燉煮滷肉不放滷包、八角，反而放3種東西，吃起來更好入口，貼文一出也引起不少婆婆媽媽的討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。