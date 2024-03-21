mL不唸「莫」！他辦正名活動千人響應 網揪「1職業」最常說錯

臉書網友時常發起趣味活動，引起熱烈響應。而近日台中市一名教師也在臉書上，舉辦正名活動「誰再把mL唸『莫』，就把誰當掉」，截至目前獲得逾2千多人回應，不少網友指出，百貨公司櫃姐最容易唸錯。

台中市清水高中一名潘姓教師在14日，以「誰再把mL唸『莫』，就把誰當掉」為主題於臉書發起線上活動。他指出mL（容量單位）可以讀成毫升、c.c.或者是Milliliter，絕非「莫」、「莫耳」，因為英文不是mole，但現在越來越多學生誤用，「全怪賣場一天到晚廣播『洗髮精特價，500莫多少錢』，真的很無言」。

正名活動為期14天（3月14日至28日），截至今（21）日共有1962人表示有興趣，逾2千多人響應。網友們紛紛回應，「真的該當掉」、「賣場促銷廣播太洗腦」、「我忍很久了！還有那個把%唸成person的也是」、「可以接受唸：毫升、c.c.、立方公分、cubic centimeter、milli-liter、mi-ol，就是不能接受唸『莫』！因為化學裡面，有個單位叫 mole『莫耳』」；不過也有人坦言，「哭啊，肯定不只有我現在才知道」、「先承認唸錯，好險已經畢業了」。

臉書粉專「生醫不科科：研究Ｘ生活」轉發此活動，直呼去咖啡廳大概兩次會聽到一次這種唸法，「mL（毫升）唸『莫』，是台灣人專有的嗎？」網友則對此解釋，「全台灣的專櫃小姐都這麼叫，我已經習慣了」、「新來的學生唸ㄇㄡˋ，我都有逛新光三越的既視感，化妝品專櫃櫃姐超愛說幾ㄇㄡˋ」、「櫃姐與貴婦啊！第一次聽到是百貨公司化妝品櫃」、「第一次是在香水店聽到，感到莫名其妙，但是想說對方不是工科就算了，說破不好意思」。