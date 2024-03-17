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國三女生錯過末班車！客運司機下一秒舉動暖爆 破萬人讚：值得讚許

聯合新聞網／ 綜合報導
若不小心錯過末班車，不免讓人感到緊張與難受。示意圖／ingimage
若不小心錯過末班車，不免讓人感到緊張與難受。示意圖／ingimage

若不小心錯過末班車，不免讓人感到緊張與難受。今年（2024）3月初，台南市一名國三女學生因第一次自行搭車回家，過程中耽誤了一些時間，使她剛好錯過末班車，站務人員見狀便協助聯繫末班車司機，沒想到該駕駛竟將客運掉頭，讓女學生能順利回家。貼文一出，吸引破萬名網友按讚。

台南市南光中學輔導主任在臉書社團「我是新營人」表示，校內一名女學生平時晚自習後，都是由家長接送，而3月5日當天剛好因故須自行搭車回家，因為不熟悉YouBike的借還車規則與路程，耽誤了一些時間。不過，等她好不容易到達新營客運總站時，末班車剛開走，女學生只好眼睜睜目送，內心感到相當焦急。

主任透露，當下站務人員立刻聯繫末班車司機，該名駕駛在得知女學生困境後也馬上將客運掉頭，讓這名女學生能順利搭車平安回家。主任指出，站務人員與該車乘客的包容、善心，帶來無比的溫馨與感謝，感動直呼「謝謝新營人，讓我們南光中學國三小女生，當天能平安回家！」

貼文底下，不少人大讚司機與站務人員的善舉，「太暖心了」、「站務人員、司機還有乘客都棒」、「公司應該表揚一下站務人員與司機」、「值得讚許的善行」、「很令人感動的站務人員，讓晚歸的孩子能順利回家，超棒的」。

台南 客運

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