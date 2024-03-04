他納悶「高鐵商務艙誰在坐」 網曝客群買單原因：根本大勝

高鐵讓全台交通更為便利，是不少人到外地出遊、辦公的好選擇。就有網友在PTT表示，高鐵車程只需短短1、2小時，所以他近年來從沒搭過商務艙，不解提問「會買高鐵商務艙的都是哪些人？」

原PO透露，他一個月大概會搭2、3次的高鐵，近幾年來卻從沒搭過商務艙，「想說反正一個小時多的車程，很快就到了，幹嘛多花錢？」不過他也好奇，多花錢搭商務艙是否能額外享受到尖端科技，或是高級礦泉水，於是發文提問「會買高鐵商務艙的都是哪些人？」

文章一曝光，掀起許多網友討論，「想要乘車品質的人」、「出差刷公司帳跟買不到一般位車票的人」、「出國帶一堆行李回來的人，商務艙比較空」、「現在也很多爸媽怕小孩吵別人，也買商務艙」、「信用卡優惠，不搭白不搭」。

不少網友也分享搭乘商務艙的心得，「舒適度無價，建議搭一次看看」、「商務艙跟一般艙差沒多少錢，不用擠得要死，根本大勝」、「飲料、點心、大座位，出國回來搭商務舒服多了」、「我運氣差，每次坐商務艙都遇上狂要點心的大嬸和吵鬧孩童，反倒坐一般車廂多是睡覺的成人，還安靜一點」、「乘車品質難講，我就遇過商務艙有小孩哭鬧，應該設計成人車廂，兩倍價格我也願意」。