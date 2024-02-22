快訊

獨／「最帥展昭」何家勁認了已有女兒 老婆身分首曝光

他貼南北滷肉飯對比圖掀論戰 老饕嗆：根本不一樣的東西

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO貼出南北「滷肉飯」的對比照。 圖擷自「爆廢公社二館」李宥宇
原PO貼出南北「滷肉飯」的對比照。 圖擷自「爆廢公社二館」李宥宇

滷肉飯是台灣最具代表性的經典小吃，但北部和南部所呈現出來的滷肉飯就有不一樣的形式。有一名網友貼出南北滷肉飯的對比圖，很明顯地可看出來滷肉的形狀差異極大，照片一出也引起南北鄉民的論戰。

從原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出的兩張照片看到，一個便當裡除了白飯、筍乾以外，還有兩大塊豬肉，而另一盒便當則是被一大片剁碎的肉末熬煮成湯汁覆蓋住，原PO也自下標題寫道「南部人的滷肉飯 vs 北部人的滷肉飯」。

貼文一出，立刻引起不少人對於名稱的討論，「南部滷肉飯=北部控肉飯」、「根本就不是一樣的東西」、「南部叫肉燥飯」、「瞎掰！控肉就控肉，住南部這麼久，最多就是聽過別人叫肉燥飯而已」、「南部這個也是叫控肉飯，完全沒聽過有叫滷肉飯」、「南部要用的絞肉才是滷肉飯」、「南部人的肉燥飯，北部人的滷肉飯」、「右邊那個只是肥肉比較多的肉燥飯，左邊聽過叫滷肉也聽過叫爌肉的」。

還有老饕詳細解釋名稱的區別，「北部滷肉飯、肉燥飯=南部肉燥飯=中部滷肉飯（使用五花或腿庫的絞肉，或碎肉丁），另在北部細分，使用五花肉的叫滷肉，使用後腿蹄膀瘦肉的叫肉燥。北部爌肉飯=南部滷肉飯（使用五花肉），北部腿庫飯=彰雲爌肉飯（使用腿庫蹄膀）」、「左邊爌肉飯比較好，瘦肉多；右邊滷肉飯，幾乎都是肥油。滷肉飯好像北中南都不同，全肥肉or全瘦肉or肥肉瘦肉各半」。

滷肉飯 肉燥飯

延伸閱讀

在地人的巷弄小吃名單！台中美食一網打盡 涮嘴拌麵、滷肉飯、噴香雞排統統有

物價狂漲！高雄路邊攤「小碗陽春麵60元」 他無奈：貴到自學煮菜

基隆親子遊 有玩有吃超盡興

肉超多又大塊！台中沙鹿新開店「牛四兩牛肉麵」 平價一碗可吃到十幾塊牛肉，肉控感覺很過癮

相關新聞

他貼南北滷肉飯對比圖掀論戰 老饕嗆：根本不一樣的東西

滷肉飯是台灣最具代表性的經典小吃，但北部和南部所呈現出來的滷肉飯就有不一樣的形式。有一名網友貼出南北滷肉飯的對比圖，很明顯地可看出來滷肉的形狀差異極大，照片一出也引起南北鄉民的論戰。

日本人行道「1設置」安全又可阻違停 他嘆台灣全拆光

台灣的交通一直以來都被國內外網友詬病，尤其行人行走的保障更是讓人擔憂，也因此「行人地獄」一詞受到關注。有網友分享三張日本人行道的照片，只見人行道上的一個設施引起眾人熱烈討論。

房客入住1提問讓櫃檯滿頭問號 內行人讚細心：容易阻礙逃生

不論是出差或旅遊，多數人都會選擇飯店住宿，比較細心一點的人，在入住時會觀察飯店裡的各個設備。有一名在飯店擔任櫃檯服務人員的女網友日前遇到客人奇怪的問題，對方詢問為何能從房間裡面推開門，奇怪的問題讓女網友聽得一頭霧水。

好難！網瘋88字「館長搬鋼彈」繞口令接力賽 萬人挑戰講到舌頭打結

如果平日沒訓練，一般人要流暢地念繞口令不容易，除了每字發音要清楚，說話速度也不能太快，不然容易舌頭打結。近日社群平台instagram就流行一段88字「南港展覽館館長搬鋼彈」繞口令，吸引超過2萬名網...

曾轟動全台！50嵐「1品項」遭下架多年 鐵粉敲碗求回歸：媲美星巴克

連鎖手搖飲店50嵐價格親民、品質穩定，長期以來都有一票穩定的客群。2016年50嵐推出「抹茶拿鐵」，其漸層效果曾在台灣手搖飲市場掀起一陣旋風，不過後來就因不明原因不再販售。日前有一名網友在Dcard發文指出「請求50嵐回歸抹茶拿鐵」，讓一票人的回憶再度浮現。

「最美檢察官」陳漢章1原因換回男裝…曬全家福網驚夫妻臉：以為妳跟自己合照

新北地檢署緝毒專組檢察官陳漢章（樂檢）被封為「最美檢察官」，因為時常在社群分享女裝的服飾穿搭，引發網友關注。不過日前他卻在IG貼出短髮西裝照，並說明這是為了兒子的畢業紀念冊全家福照片而作出的打扮，暖心舉動感動上萬網友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。