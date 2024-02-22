他貼南北滷肉飯對比圖掀論戰 老饕嗆：根本不一樣的東西

滷肉飯是台灣最具代表性的經典小吃，但北部和南部所呈現出來的滷肉飯就有不一樣的形式。有一名網友貼出南北滷肉飯的對比圖，很明顯地可看出來滷肉的形狀差異極大，照片一出也引起南北鄉民的論戰。

從原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出的兩張照片看到，一個便當裡除了白飯、筍乾以外，還有兩大塊豬肉，而另一盒便當則是被一大片剁碎的肉末熬煮成湯汁覆蓋住，原PO也自下標題寫道「南部人的滷肉飯 vs 北部人的滷肉飯」。

貼文一出，立刻引起不少人對於名稱的討論，「南部滷肉飯=北部控肉飯」、「根本就不是一樣的東西」、「南部叫肉燥飯」、「瞎掰！控肉就控肉，住南部這麼久，最多就是聽過別人叫肉燥飯而已」、「南部這個也是叫控肉飯，完全沒聽過有叫滷肉飯」、「南部要用的絞肉才是滷肉飯」、「南部人的肉燥飯，北部人的滷肉飯」、「右邊那個只是肥肉比較多的肉燥飯，左邊聽過叫滷肉也聽過叫爌肉的」。

還有老饕詳細解釋名稱的區別，「北部滷肉飯、肉燥飯=南部肉燥飯=中部滷肉飯（使用五花或腿庫的絞肉，或碎肉丁），另在北部細分，使用五花肉的叫滷肉，使用後腿蹄膀瘦肉的叫肉燥。北部爌肉飯=南部滷肉飯（使用五花肉），北部腿庫飯=彰雲爌肉飯（使用腿庫蹄膀）」、「左邊爌肉飯比較好，瘦肉多；右邊滷肉飯，幾乎都是肥油。滷肉飯好像北中南都不同，全肥肉or全瘦肉or肥肉瘦肉各半」。