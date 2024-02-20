快訊

台股大漲逾百點...新台幣匯率卻爆量重貶近1角 匯銀主管這樣解析

中了明天不用上班 1億大樂透、春節百萬大紅包獎號出爐了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

很多上班族單趟通勤超過1小時？ 過來人：曾花2.5小時車程

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「很多人單趟通勤超過一小時嗎？」圖為台鐵基隆站。圖／聯合報系資料照片
一名網友好奇「很多人單趟通勤超過一小時嗎？」圖為台鐵基隆站。圖／聯合報系資料照片

通勤時間是許多人選擇買房、工作地點的主要考量，日前有位網友表示，他早上發現很多人很早就準備出門上學、上班了，因此好奇「單趟通勤超過一小時以上的鄉民很多嗎？」

一名網友在PTT發文表示，他早上去超商買早餐時，發現很多學生、上班族已經出門了，因此拋問「單趟通勤超過一小時以上的鄉民很多嗎？」文章曝光後，引發網友熱烈回應。

有網友回覆「我以前就是這樣啊，從南港通勤到淡水，現在換工作了」、「我通勤時間1個半小時到2小時」、「我以前一天來回要花5小時」、「北部人滿多單趟通勤1小時的吧，基隆到台北、新北到台北、桃園到台北、台北到新竹都有」、「我從新莊到南港，超級遠」、「我從新店通勤到內湖科學園區剛好單趟1小時」、「我台中到台北天天跑」、「我從樹林到內湖單趟要1.5小時，已經通勤4年了」。

還有網友分析「很多竹科工程師從台北到新竹車程要60至90分鐘，塞車還可能會到2小時，但身邊很多同事都選擇通勤，因為有家庭要照顧」，也有網友建議「通勤時可以玩手機，消磨一些時間，而且如果搭大眾運輸工具，至少還能睡覺休息，還不算太累」。

根據交通部統計資料，109年通勤通學民眾平均每一旅次花費的時間，時間最長的是基隆市29.11分鐘，雙北都超過25分鐘，嘉義市平均19.4分鐘，而通勤時間最短的是連江縣，單趟平均只要11.4分鐘。

上班族 通勤族

延伸閱讀

開工紅包員工嫌1600元「太少」 老闆委屈：是我不懂行情？

30幾歲仍愛買「玩具」 他憂被嘲笑…網揭1亮點超羨慕：財富自由的象徵

麥當勞站10分鐘沒人理…他「搬大絕」店員秒點餐 網笑翻

台積電徵才很凍？他「收無聲卡」 內行揭內幕：恐再等兩年

相關新聞

自由行「累又費時」紅什麼？ 網推3優點：反而更輕鬆

有些人偏好透過旅行社訂購一整套的出國方案，但也有不少人熱衷於自己規劃行程。一名網友直言，自助旅行前往大部分的國家都會很勞累，不解為何仍有很多人推薦這種方式。

很多上班族單趟通勤超過1小時？ 過來人：曾花2.5小時車程

通勤時間是許多人選擇買房、工作地點的主要考量，日前有位網友表示，他早上發現很多人很早就準備出門上學、上班了，因此好奇「單趟通勤超過一小時以上的鄉民很多嗎？」

想解決熬夜問題 上班族苦惱：如何改善「洗澡拖延症」？

當「拖延症」上身，自己的做事效率會變差許多。有網友很苦惱，自己想改善熬夜習慣，追根究柢發現原來是因為「洗澡拖延症」，總是拖到很晚才洗澡，造成作息不正常，引發網友討論。

女兒慶生帶零食分享！幼兒園「拒分送」媽媽氣炸 網卻喊：謝謝老師

許多人小時候過生日，都會帶糖果或餅乾到班上，希望能與大家一同慶祝。不過有位媽媽抱怨，女兒近日生日時，將家中零食帶到幼稚園準備分享給同學，怎料當天中午，媽媽卻收到老師的訊息，說因為有家長不讓小孩吃零食，因此無法讓女兒發送，讓這位媽媽感到很生氣，認為老師的做法狠狠傷了女兒的心。

女房客入住問1句話讓櫃台超疑惑 內行人解答讚「警覺性高」

有些房客入住飯店時，會特別詢問注意事項。一名擔任櫃台的女網友表示，有客人問「為什麼房間的門可以從裡面推開」，讓她感到非常傻眼，不過許多內行人推測對方提問的可能動機，並稱讚對方警覺性其實很高。

東京仲介稱Joeman透天厝像買「泰山蘆洲」 本人親回：民宿熱點已過

胡采蘋轉貼一名現在東京任職仲介的學弟臉書文章，表示Joeman買的地段相當於新北市的泰山、蘆洲，因為旗竿地的通道太費錢，「投資不行，做民宿倒是很聰明」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。