很多上班族單趟通勤超過1小時？ 過來人：曾花2.5小時車程

通勤時間是許多人選擇買房、工作地點的主要考量，日前有位網友表示，他早上發現很多人很早就準備出門上學、上班了，因此好奇「單趟通勤超過一小時以上的鄉民很多嗎？」

一名網友在PTT發文表示，他早上去超商買早餐時，發現很多學生、上班族已經出門了，因此拋問「單趟通勤超過一小時以上的鄉民很多嗎？」文章曝光後，引發網友熱烈回應。

有網友回覆「我以前就是這樣啊，從南港通勤到淡水，現在換工作了」、「我通勤時間1個半小時到2小時」、「我以前一天來回要花5小時」、「北部人滿多單趟通勤1小時的吧，基隆到台北、新北到台北、桃園到台北、台北到新竹都有」、「我從新莊到南港，超級遠」、「我從新店通勤到內湖科學園區剛好單趟1小時」、「我台中到台北天天跑」、「我從樹林到內湖單趟要1.5小時，已經通勤4年了」。

還有網友分析「很多竹科工程師從台北到新竹車程要60至90分鐘，塞車還可能會到2小時，但身邊很多同事都選擇通勤，因為有家庭要照顧」，也有網友建議「通勤時可以玩手機，消磨一些時間，而且如果搭大眾運輸工具，至少還能睡覺休息，還不算太累」。

根據交通部統計資料，109年通勤通學民眾平均每一旅次花費的時間，時間最長的是基隆市29.11分鐘，雙北都超過25分鐘，嘉義市平均19.4分鐘，而通勤時間最短的是連江縣，單趟平均只要11.4分鐘。