不一定要出國！他問國旅哪個縣市最好玩 網推1地：沒有盤子價

每當遇到連假或旅遊旺季時，出國玩或者在台灣國旅就會被提出來比較，從費用、景點、品質等都是許多人在意的要素，就算只待在台灣玩，哪些地方最值得去也是討論的重點。有網友就發問台灣哪個縣市比較好玩，不少人點名東部和離島，還有人力推台中多個景點。

原PO在PTT以「國旅哪一個縣市最好玩？」為題發文，他簡單列出幾個縣市，南投、台南、屏東、澎湖、小琉球、綠島、宜花東等地，好奇詢問大家「不要說出國，只能選台灣國旅的話，哪個縣市最好玩？」

貼文引起不少討論，多數人認為應該要遠離西部和大城市，而東部、離島是最好選擇，「蘭嶼」、「東部都很好」、「外島、墾丁、宜蘭跟東部吧，除非本來就住鄉下啦，旅遊還去西部城市根本悲哀」、「澎湖啊，我玩30年了，金門、馬祖、蘭嶼、綠島、小琉球我都去過」、「小琉球不錯吧」、「花蓮台東」、「宜花東、南投」。

還有鄉民回文表示自己是住大台北，對於北北基比較熟悉，而旅行就是要去體驗別人住膩的地方，因此去過的城市當中，他認為台中是個很好玩的地方，例如有新社古堡莊園、東海大學路斯義教堂、亞洲大學羅馬競技場、秋紅谷、湧泉公園、帝國糖廠古蹟、中科的櫻花公園等景點。另外住宿費用上也比花東宜蘭便宜，不會出現讓人詬病的盤子價，因此很適合觀光旅遊。