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35歲還在拚國考！他憂過年「怎面對親戚」？過來人曝實用建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，自己從大學畢業就開始準備國考，至今35歲了都還沒考上，不知道今年過年圍爐，該怎麼面對親戚的拷問？示意圖／聯合報系資料照片
一名網友表示，自己從大學畢業就開始準備國考，至今35歲了都還沒考上，不知道今年過年圍爐，該怎麼面對親戚的拷問？示意圖／聯合報系資料照片

農曆春節即將到來，不少人害怕又要面對親戚八卦提問。對此，一名網友表示，自己從大學畢業就開始準備國考，無奈考運不佳，至今35歲了都還沒考上，一事無成的他，不知道今年過年圍爐，該怎麼面對親戚的拷問？貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「35歲還在考國考，圍爐要怎麼面對？」為題，指出自己大學畢業後就開始準備國考，接連落榜3年後，實在受不了親戚的冷嘲熱諷，決定去事務所半工半讀，結果越考越爛，都35歲了還一事無成，好奇今年過年圍爐要怎麼面對親戚？

貼文一出後，不少網友笑稱「誰問你就給誰臉色，都要進棺材了還不懂得察言觀色，給他難看」、「你可以不回去啊，就說無顏見江東父老」、「說你要出櫃，就沒人在意沒工作了」、「過年就演演戲裝孬打哈哈就好」、「又不是沒工作」、「至少還有半工半讀，不是啃老」、「有工作就好」。

不過，也有部分網友建議設立停損點，不能一輩子都在準備考試，紛紛指出「設停損點吧，越早越好」、「年輕人剛畢業試個一兩年就算了，如果是我朋友35歲說在熬國考我真的覺得廢而已」、「為何要這麼堅持國考？待遇不比民間好」、「認真回，先考個法助，待遇比事務所好多了」、「公務員超過35歲就不划算了」、「大學畢業考到35歲，這有點太長了」。

公務員 啃老 春節 親戚

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