35歲還在拚國考！他憂過年「怎面對親戚」？過來人曝實用建議

韓劇《女神降臨》中，女主角任朱靜因長相問題被霸凌而感到自卑，在苦練化妝技術後搖身成為校園女神，不過卻也讓她不敢以真實面貌示人。而日前一名女網友分享，她的化妝技術十分厲害，歷任男友都不曾見過她素顏，因為她基本上都帶妝睡覺。然而現任男友前陣子到女網友家突襲，見到她的素顏後竟提出分手，「他說他不能接受我素顏的樣子」，荒唐理由讓女方及友人都相當傻眼。

2024-02-06 12:32