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父母相繼離世又沒手足…他收姑丈「1訊息」內容曝光暖哭眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，父母在37天內相繼離世，自己又沒有任何兄弟姊妹，卻收到姑丈邀請回家過年的訊息，不禁淚流滿面。 示意圖／ingimage
一名網友表示，父母在37天內相繼離世，自己又沒有任何兄弟姊妹，卻收到姑丈邀請回家過年的訊息，不禁淚流滿面。 示意圖／ingimage

農曆春節即將到來，不少人期待回家與父母手足團聚。一名網友在臉書社團「匿名3公社」表示，今年將迎來人生中第一次沒有父母陪伴的春節，原本已經很難受了，卻在收到姑丈的訊息後淚流不止。原來姑丈不僅邀請原PO去家裡過年，也強調今後就是一家人，充滿洋蔥的故事感動眾人。

原PO在留言區表示，媽媽出殯第37天，爸爸也在睡夢中走了，「留下沒有兄弟姐妹的我一個人」，等於今年要過上第一次沒有父母親陪伴的農曆新年。原PO收到姑丈的訊息寫道「今年過年來姑丈家裡過，你父母不在了，你只剩姑姑一個親人。從此以後，姑姑、姑丈就是你的家人，過年你就回家來知道嗎」，不禁淚崩。

原PO說，看完那封訊息後眼淚一直流，怎麼也止不住，更不知道如何回覆，唯有哭不停。不少網友紛紛加油打氣說「回家吧！別辜負了姑丈的一片關心」、「去吧！至少在這個世界上還有人在乎你，不是嗎？不要不好意思，因為在乎才會想到你」、「有人愛很幸福的」、「有這種姑姑、姑丈真的很幸運，所以你不是一個人喔！還有愛你的親人」。

另外有網友安慰原PO「告訴你我一個人過年幾十年了，但與其跟感情不好重男輕女的家人在一起，還不如一個人自己過生活過年節，比上不足比下有餘，你跟父母感情應該不錯，所以才會特別難過，我是恨投錯胎，真想認幾個好心善良互相能照顧的乾爹乾媽乾哥姐呢」、「姑丈很溫暖很溫馨，希望以後你的人生可以更快樂，祝福你幸福」。

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