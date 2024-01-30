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台北老又破舊？北漂族喊「高雄才是真首都」 網反酸：不適合你們

聯合新聞網／ 綜合報導
2024高雄燈會27日在愛河灣盛大登場，今年主打2隻黃色小鴨重返高雄，吸引超過60萬人到現場朝聖。本報系資料照片
2024高雄燈會27日在愛河灣盛大登場，今年主打2隻黃色小鴨重返高雄，吸引超過60萬人到現場朝聖。本報系資料照片

2024高雄燈會27日在愛河灣盛大登場，今年主打2隻黃色小鴨重返高雄，吸引超過60萬人到現場朝聖。有網友指出，近日發現不少北漂族，開始紛紛稱讚「高雄才是真首都」，認為台北老又破舊。貼文一出後，也引發廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「thread上面很多覺得高雄才是真首都」為題，指出近期黃色小鴨重返高雄，從社群平台thread上發現很多北漂南部人稱讚「高雄才是真首都」，認為高雄越來越漂亮、大樓和藝文活動也越來越多，反觀台北停滯多年，不僅老又破舊，好奇大家怎麼看？

貼文一出後，立刻引起熱議，多數網友持相反意見，認為「確實，北漂族快滾回高雄吧」、「台北又老又窮，不適合你們」、「很好請不要北漂！不要有演唱會看才回去」、「笑死，結果高雄一堆北漂到北部工作的」、「那為什麼薪資六都墊底，是高雄人功德高嗎」、「兩隻鴨子就想當首都」、「陳其邁要是能把高雄人口淨流出搞成淨流入，才是真正的復興高雄啦」。

此外，部分網友也點出高雄獨拿政府前瞻計畫的千億預算，不但沒有什麼建設，還一直停水停電，紛紛指出「停水停電登革熱，幸浮城市在高雄，天坑越補越多洞，民調不降是死忠」、「就預算分配來說高雄確實才是首都，台北在前瞻分到的只是零頭」、「每次都辦活動在那邊吹什麼高雄強，補助補貼別人去辦，拿錢給人賺，經濟還是死氣沉沉」。

高雄市觀光局舉辦「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」活動，高雄港迎接黃色小鴨重返高雄。市長陳其邁表示，愛河灣化身為大型氣模藝術品展場，有大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施和美味餐飲市集的碼頭樂園，除餐飲市集外，所有設施及表演皆免費，市府也同步辦理多項活動，歡迎各地民眾參與，感受高雄魅力。

北漂 愛河 停水 停電

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