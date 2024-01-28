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哥嫂出國蜜月幫買美妝 她給「代購清單、29吋行李箱」遭批：太過分

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友趁哥哥和嫂子要去南韓度蜜月時，給嫂嫂一張「清單」外加一個29吋的行李箱幫代購，卻被對方說「太過分」。示意圖／ingimage
有女網友趁哥哥和嫂子要去南韓度蜜月時，給嫂嫂一張「清單」外加一個29吋的行李箱幫代購，卻被對方說「太過分」。示意圖／ingimage

許多人出國旅遊時，通常都會被親朋好友拜託代購當地物品或食物。近日，有女網友在「爆料公社透露，日前哥嫂二人要去南韓度蜜月，嫂嫂表示願意幫忙代購，於是她給對方一張「清單」外加一個29吋的行李箱，但對方卻在事後向另一半抱怨，害原PO委屈直喊「我真的不知道我哪裡過份誒」。

原PO表示，近期哥哥與嫂嫂要去南韓度蜜月，嫂子便主動說要幫忙帶一些美妝用品回來，於是她給對方一張「代購清單」外加一個29吋的行李。她強調，這次蜜月旅行、機票都不是嫂子出錢，而所有麻煩對方買的東西，自己付錢時都會直接給整數，全部加起來讓嫂子賺了快2千元。

不過原PO透露，對方在收到代購清單後，立刻跑去跟另一半抱怨，讓她忍不住委屈喊「我真的不知道我哪裡過份欸」。貼文底下，許多人砲轟她的行為，「請勿綁架別人的假期」、「現在代購很方便幹嘛要找別人的麻煩呢？花點小錢又不會造成別人的困擾」、「真是不要臉」、「她是去蜜月，不是去幫妳代購」、「最討厭人家出國，還要人家幫忙買東西回來」。

後續原PO也在留言區補充，其實一開始是嫂嫂說可以代購，她才跑去問其他好友，「結果嫂嫂嫌我買太多，讓她賺太少」。

代購 行李箱 蜜月旅行 爆料公社

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