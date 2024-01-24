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最強寒流來襲！這職業「自動罷工」？網全哭喊：崩潰了

聯合新聞網／ 綜合報導
最強寒流來襲，全台各地皆出現10度以下低溫，有網友發現許多餐廳沒有外送員接單，都快崩潰了。圖／聯合報系資料照片
最強寒流來襲，全台各地皆出現10度以下低溫，有網友發現許多餐廳沒有外送員接單，都快崩潰了。圖／聯合報系資料照片

最強寒流來襲，全台各地皆出現10度以下低溫。對此，有網友分享因為天冷選擇叫外送來裹腹，但卻發現許多餐廳沒有外送員接單，僅能選擇「外帶自取」，怒喊「快崩潰了！」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「好崩潰，今天外送師都去哪了」為題，指出中午本來要叫外送，但餐廳選項幾乎都變成「外帶自取」，完全沒有外送員要送單，讓他感到相當無奈，崩潰喊「今天是怎樣自由日，外送員放假逆？」。

貼文一出後，不少網友感同身受，紛紛抱怨「外送就是不想出門才想用，結果連外送員也不想出門，那真的是廢機制無誤」、「外送師愈來愈難伺候，颱風不送、天冷不送」、「昨天開始就點不到了，連吃2天泡麵」、「太熱不送、下雨不送、太冷不送」、「我下午點個燒仙草等兩小時、「我5點訂的餐，現在都沒配到司機」。

不過，也有網友認為，責任不在於外送員，而是外送平台，紛紛表示「外送一單30~40天冷又下雨真的不如休」、「外送公司一直砍薪，這天氣當然沒人送」、「沒人送正常，昨天才聽外送員說又被砍薪」、「今天這樣有加錢嗎?QQ」、「平台費用給的真的太少，沒人要做遲早垮了」、「你要問公司出那種鳥價錢，誰想要幫你送」、「寒流才40元」。

外送員 餐廳 寒流 低溫

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