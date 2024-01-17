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玉米便宜為何烤的價格翻倍漲？內行人揭2原因：一般人難複製

聯合新聞網／ 綜合報導
你逛夜市時，都會買什麼小吃呢？示意圖，記者曾原信／攝影
你逛夜市時，都會買什麼小吃呢？示意圖，記者曾原信／攝影

你去夜市都會買什麼小吃呢？一名網友發文抱怨，指出自己去夜市買烤玉米，秤重後價格竟高達100元，讓他傻眼直呼玉米不是昂貴食材，為何變成烤的價格就翻倍？貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「烤玉米在貴三小」為題指出，自己剛剛經過夜市，剛好看到一攤烤玉米，隨意挑選一支秤重，沒想到價格竟高達100元，本想反悔卻又不好意思，只好買下來，讓他不解直言「玉米不算昂貴食材，為何變成烤玉米就身價翻倍，快跟便當差不多了」？

貼文一出後，內行網友認為烤玉米是技術活，加上有的攤商研發獨門烤醬，一般人很難複製，售價才會這麼高，紛紛指出「烤玉米的醬料成本高，而且密方不公開」、「烤玉米是在吃調味料，不是在吃玉米」、「烤玉米很麻煩啊」、「生烤的很費時費工」、「技術活，烤要翻還要刷，還得上醬，做工複雜，自己真的很難複製，但不要吃就不會破荷包了」、「100算便宜真的」。

不過，也有部分網友提供其他選擇，紛紛指出「你可以吃水煮玉米，那個就很便宜了」、「相對烤，水煮超便宜」、「水煮的二十左右，烤的是費工」、「水煮加鹽就很好吃了」、「生的一根才16元」。

夜市 食材 售價

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