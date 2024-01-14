作家有感「在台灣勤奮就有飯吃」引共鳴 網點頭：人民很幸福

作家黃大米經常在臉書上分享生活，文字風格深受許多民眾喜愛。今（14）日她分享住家大樓收垃圾大哥的故事，感動表示台灣其實很溫暖、美好，只要勤奮就有飯吃，讓許多網友十分認同，感嘆「台灣人民真的比較幸福」。

黃大米今日在Facebook發文表示，幫她住家大樓收垃圾的大哥已經60幾歲，有一份正職工作，額外兼差幫附近五棟大樓收垃圾，一個月可以增加上萬收入。大哥最近告訴她，自己做到明年就要退休回鄉下，和太太一起養老。

黃大米詢問對方是否有退休金，大哥表示「有，我太太就是在等我一起回鄉下養老，她也是做清潔的，明年一起回去」。聽到大哥可以領退休金養老，黃大米突然覺得台北今天非常溫暖美好，「台灣這個地方，真的只要勤奮就有飯吃」。

貼文引發網友討論，許多人身有同感，「天助自助者」、「只要肯做，不會餓死」、「吃好吃壞都有得吃」、「只要肯做牛，不怕沒有田來犂」、「最好生活的國家」、「台灣人民真的比較幸福」、「台灣真是個美麗的寶島」、「我家大樓的清潔大叔，頭髮電棒燙又膨又捲，每天穿得帕里帕里，感覺待遇很好」。

不過，也有網友認為，現代年輕人就算勤奮工作，也只能剛好填飽肚子，「有時候勤奮就『只』有飯吃」、「在台北，除非都有宿舍可以住，不然光租金或房貸，你就沒有什麼生活品質了」、「肯做一定有飯可以吃，但只是保證不餓死而已，對於存錢跟買房更不要想，相較於我們的父母輩或長輩們，這一代的年輕人更為辛苦」。