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用吸塵器清狗毛 集塵盒裡詭異一幕讓眾人驚：吸到靈魂？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發現吸塵器的集塵盒裡，狗毛堆積變成一張狗臉。 圖擷自路上觀察學院</a
原PO發現吸塵器的集塵盒裡，狗毛堆積變成一張狗臉。 圖擷自路上觀察學院

通常要維持家裡地板的整潔，除了用掃把、掃地機器人清掃之外，也有不少人會用吸塵器來清潔。有一名網友用吸塵機來吸家裡的狗毛，卻意外發現集塵盒裡的毛堆積起來好像狗的臉，照片一出笑翻不少人。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，吸塵器當中的透明集塵盒裡面有一團白色的狗毛，遠遠看發現中間有兩處比較稀疏的地方彷彿是一雙眼睛，而就這麼湊巧集塵盒上的文字和圖案剛好就在「鼻子」位置，整體看起來就像狗的臉，這也讓原PO笑說「狗毛自動在集塵盒裡生成狗臉」。

照片吸引了逾3萬人點閱按讚，「超強路觀」、「這吸塵器太給力了吧，狗勾都能吸得進去」、「只有我覺得可怕嗎？」、「一看就知道是隻馬爾濟斯」、「牠是不是亂咬沙發才被你吸到裡面？」、「不說還以為是虐犬」、「我已經通知動保團體」。

還有不少網友搞笑地說「你吸到牠靈魂了吧？」、「吸到怨氣」、「狗狗的生靈」、「靈異事件吧」、「體質敏感者：我頭好暈好暈好暈」、「確定陪在你身邊的還是實體？」、「靈魂吸取器」、「這張拿去靈異公社有人會開始頭暈」、「顯靈了，這吸毛的不能要了，50收」。

原PO發現吸塵器的集塵盒裡，狗毛堆積變成一張狗臉。 圖擷自路上觀察學院</a
原PO發現吸塵器的集塵盒裡，狗毛堆積變成一張狗臉。 圖擷自路上觀察學院

掃地機器人

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