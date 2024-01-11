不滿爸媽請人裝WiFi被收3000元 老父「一句話」兒子秒惦惦

對許多人來說，自己裝WiFi分享器是件費勁的事情，所以往往會請專業的人協助。一名網友就透露，社區一對退休老夫妻請人幫忙安裝，兒子後來得知他們支付了3000元，氣得找電腦店員工理論，不過父親在身旁的一句話，立即讓他不敢繼續吭聲。

一名網友昨（10）日於臉書社團「爆料1公社」表示，自己社區裡發生一起爭執，有對退休老夫妻在社區外圍的電腦店，找人到府幫忙裝WiFi分享器，安裝過程沒有特別發生什麼事，店員收款後就離開。沒過幾天，兒子得知爸媽總共付了3000元，立即打電話和電腦店反映收費不合理，並拿著分享器的紙盒衝下樓理論。

電腦店和該對夫妻、兒子相約談判，雙方在社區大廳遇到後當場大吵起來，兒子痛批電腦店收費太黑，對方則反駁行情合理。原PO指出，老夫妻在一旁似乎更支持電腦店，還試圖要把兒子拉開，而最後爸爸吐出一句話：「有事人家一叫就來，你有嗎？你有嗎？」兒子聽見後，立即惦惦不敢吭聲，才結束這場鬧劇。

貼文引發網友討論，眾人紛紛直言：「給老爸爸一個讚」、「爸爸開明，兒子悲哀」、「有事人家一叫就來，一點也不貴！」、「光一年到府服務就不只3000了」、「他賣的是售後服務，家裡孩子，你敢叫他，他就敢吼你」、「人家隨叫隨到，幫忙設定到好不囉嗦，其實可以了啦。我們年輕人都是買回來自己設定，但是要讓你爸叫的到啊」、「下次可以先問問兒子，給他3000塊要他馬上來，要不要？」、「這年頭多少人會關心自己父母的，搬出去就像遺失一樣，很多只有分財產或是有所求才會回去」。