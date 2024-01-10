聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東火車站驚見瑪利歐「問號磚塊」 網笑：撞一下有台鐵便當？
建立於日治時期的屏東車站，在2015年時改為高架車站，站內還有全台首創的蘭花販賣機。日前，有民眾在「路上觀察學院」PO出一張照片稱，經過屏東火車站時，月台上的車廂顯示器疑似故障，出現大大的「？」，讓不少網友笑稱是「超級瑪利歐真實版」。
原PO以「？我也想知道為什麼？」為內容發文稱，他近日在搭乘火車經過屏東火車站時，意外看到月台上的車廂顯示器出現「？」，便趕緊拍下照片並發在網路上。他猜測，原本顯示器內容為數字2、3或8，但因為未知的原因使顯示器出現問題，變成一個大大的「？」。
照片一曝光，讓許多網友聯想到經典電玩《超級瑪利歐》，紛紛開玩笑建議原PO用頭撞撞看，「跳起來撞它，看會不會冒蘑菇」、「超級瑪利歐真實版」、「頭撞一下看會不會有台鐵便當掉下來」、「它應該是想表達，坐在那邊那麼久的人到底要不要上車？」、「不知道要搭哪一班的，請上這班車車廂」。
還有網友猜測是顯示器故障或更新中，「應該是幀數不夠」、「2車Led顯示器故障」、「應該是2顯示不完整」、「更新中…，（表示）還不確定就跑問號顯示」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言