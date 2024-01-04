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菜市場買烏魚子只要20元！他喊「挺便宜的」 網笑：這素的吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，他在菜市場買到20元的烏魚子。圖擷自《爆廢1公社》
一名網友分享，他在菜市場買到20元的烏魚子。圖擷自《爆廢1公社》

這樣的價格你敢信？一名網友發文指出，他在菜市場買到20元的烏魚子，對比市售至少百元至千元的價格便宜好幾倍。不過貼文曝光後，底下留言也識破這並不是「正貨」，笑稱：「是素食烏魚子吧」！

該名網友在臉書社團《爆廢1公社》貼出照片寫下：「嚐嚐在菜市場買的烏魚子，挺便宜的，這樣一份20元」。可以看到切成片狀的烏魚子，份量有10多片。

貼文曝光後，有部分網友信以為真，直呼：「你要確定耶」、「我上次是去中藥行買的，像畫面這樣大片卻薄到不行，價錢要3千塊」、「有那麼便宜嗎？」也有網友推測，「這個是芒果乾吧」、「怎麼感覺像蜜地瓜」、「高手，應該是素食烏魚子吧」、「不會是人蔘片吧」。

也有內行人識破，「長得很像杮餅」、「柿餅切片啦，一個能切這麼多，20元」、「柿乾切片吧」、「柿餅吧？烏魚子外皮會有白白的發霉的樣子？」、「以柿餅來說也算很便宜了」。

另一方面，每年冬至前後十天是野生烏魚捕捉季，其中彰化縣線西鄉漁民2023年可說是大豐收，有漁民一晚捕獲1.5萬尾，行情部分往年每尾約400元，近期跌到每尾約2、300元尾，但最終進帳約300多萬元，「年終獎金」仍可說是賺好領滿。

柿餅 烏魚子

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