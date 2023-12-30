烏魚來了 彰化漁民1晚捕獲1.5萬尾

今年烏魚大豐收，彰化縣線西鄉金偉群船長黃智仁日前捕獲4千尾烏魚後，前晚又在苗栗通霄外海捕獲約1.5萬多尾烏魚，今年捕獲量大、行情略跌，往年每尾約400元，今年跌到每尾約2、300元尾，進帳約3百多萬元，發了筆小財，數量是歷來最大的單次烏魚捕獲量。

縣議員賴清美說，去年天候不好，塭仔港的烏魚捕獲量才1萬多尾，沒想到黃智仁1晚就捕到上萬尾，讓人對烏魚季感到開心，寒流一波接著一波，希望有更多漁民同樣豐收，過個好年冬。

黃智仁前晚約8點多，在苗栗通霄外海拉起魚網時，忽然一條條肥美烏魚被網上來，讓人驚呼不已，儘管風浪不小，而且海上氣溫低，船身搖來搖去，但同船大夥仍使勁將網拉起，忙了好幾個小時，估計拉起的烏魚有1.5萬多尾。

黃智仁滿載而歸的消息不脛而走，讓漁民都期待豐收，黃智仁將魚運回線西線仔漁港，昨天早上開賣，除了取烏魚膘、烏魚子外，很多老饕獲知後，紛紛趕到漁港買去內臟的「烏魚殼」。

黃智仁日前才捕獲4000尾烏魚，這次再捕獲1.5萬多尾，過去每尾400元，今年量大價格下滑，估計可進帳3百多萬元。他說，這次1晚捕到1.5萬多尾烏魚，數量是30多年來單次捕獲最多的一次，除天氣因素外，運氣也很重要。