快訊

下班天寒地凍受困！北京地鐵行駛突脫節傳傷情 乘客嘆「地鐵變兩半」

趙少康晚間喊話：賴清德拆萬里違建 我就辭中廣董事長

捷運西門站六號出口晚間6點半大停電 漆黑一小時原因曝光

日式早餐營養美味台人卻不愛？ 鄉民曝「只適合1類人」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇，日式早餐菜色營養均衡又色香味俱全，為何在台灣不盛行？示意圖／ingimage
有網友好奇，日式早餐菜色營養均衡又色香味俱全，為何在台灣不盛行？示意圖／ingimage

日本美食備受台灣人喜愛，在各大商圈、夜市、百貨美食街裡，時常能見到日式料理店家林立。不過一名網友指出，日式早餐色香味俱全，許多遊客到日本觀光，住在飯店也很喜歡吃，不解詢問「對日本料理接受度如此高的台灣人，為何不瘋吃日本風的早餐？」

一名網友以「這樣的日式早餐，在台灣為何不盛行？」為題，13日在PTT發文表示，道地日式早餐有甜甜鹹鹹的玉子燒、粒粒分明的白飯、對胃很好且有益生菌的味噌湯、健康低卡又富有蛋白質的美味烤魚，以及各種促進食慾的漬物，整體菜色營養均衡又色香味俱全，更直言勝過都是碳水化合物和高油的台式蛋餅。

原PO認為，如果擔心準備太麻煩，漬物和玉子燒可以先準備好多日份的備菜，飯也可以預先煮熟，味噌湯的話，因為僅僅是家庭用，可以只加入高湯粉，煮一下搭配湯料，並在等待烤魚的時候準備，15分鐘內魚烤好，其他料也完成了。他還透露，在影音網站YouTube上，有很多日本人教導如何準備道地日式早餐，台灣人去日本住飯店也很愛吃，而且日本料理在台灣相當流行，像是拉麵、燒肉、壽司甚至居酒屋，最後不解問道，「對日本料理接受度如此高的台灣人，為何不瘋吃日本風的早餐？」

對此，許多網友們覺得時間不夠準備：「我就問你能每天早起做飯嗎？」、「台灣工時長，早餐多選擇快速的，而且雙薪家庭居多，沒人早上有空煮一堆」、「備料很麻煩啊，然後誰有時間慢慢吃？」、「不如睡久一點外面買帶去公司吃」；有網友則認為價錢太昂貴：「有錢有閒的人才會這樣吃」、「那個日式早餐，在台灣起碼賣150元以上，大家都年薪200萬嗎？」、「如果這樣只要50元大概會很盛行，不然早餐店卡拉雞蛋堡，配中杯紅茶55，還比較划算」。

另外也有網友直言，「台灣人不太愛吃冷的食物」、「日本人早餐也買便利商店啊」、「有早餐店賣這個我會去吃，但這個最大問題是不好外帶」、「因為不好外帶吧，台灣其他早餐太方便了」、「是能帶進學校跟辦公室吃嗎？」

日本料理 早餐

延伸閱讀

這材質筷子竟比馬桶蓋髒7倍！ 醫警告：清潔不當嚴重恐致命

他看「超商1物」超堅固想買回家 網一看價格傻眼：沒用個20年回不了本

搞懂規則！遊日本見「買一送一」當心用不到 眾人驚：長知識

「說好不婚不生」10年後全變卦 她怨閨蜜：說一套做一套

相關新聞

2024總統大選日期尷尬？她因「這點」猶豫返鄉投票 眾人狂勸別放棄

2024年總統大選倒數一個月，高鐵、台鐵因應返鄉投票需求，已宣布加開班次。不過一名網友指出，這次大選時間太尷尬，與農曆過年太接近了，因此煩惱直呼，「到底該不該放棄投票呢？」

日式早餐營養美味台人卻不愛？ 鄉民曝「只適合1類人」

日本美食備受台灣人喜愛，在各大商圈、夜市、百貨美食街裡，時常能見到日式料理店家林立。不過一名網友指出，日式早餐色香味俱全，許多遊客到日本觀光，住在飯店也很喜歡吃，不解詢問「對日本料理接受度如此高的台灣人，為何不瘋吃日本風的早餐？」

分不清奶油酥餅、太陽餅？ 內行人揭2關鍵差異

多數人一提到台中名產，就會立刻想到「太陽餅」與「奶油酥餅」。近日，有網友在PTT上透露，自己在台中出差時，老闆托他買太陽餅，不過對方在看見他買的餅後卻嫌棄稱「這不是太陽餅」，讓原PO非常困惑。

女子4年沒出國去日本「刷爆8萬」急求救 網傻眼：該慶幸額度不高

許多人難得出國，會一路上買不停，但應注意花費是否超出自己的能力範圍，才不會影響日後的經濟生活。一名女網友就透露，自己疫情後首次出國去日本，原本以為預算抓得很充足，逛一下藥妝店卻發現信用卡已經被刷爆，所幸在好友支援下，順利度過這趟旅行。

女奧客堅持買7杯無糖木瓜牛奶 喝一口嫌「不好喝」要求退錢

雖說「顧客至上」，但不少人都仗著「有錢就是大爺」的心態而無理取鬧。有一名女網友分享朋友在飲料店遇到的奇葩客人，她說這名女客人買了7杯無糖的木瓜牛奶，半小時後竟跑回去店家抱怨不好喝，還要求退錢，讓女網友聽了超傻眼。

遭質疑「穿女裝吸引男生」 最美檢察官陳漢章揭動機反擊

新北地檢署緝毒專組檢察官陳漢章（樂檢）被封為「最美檢察官」，因為時常在社群分享服飾穿搭，引起網友的關注，但近日卻遭外界質疑穿女裝的動機。對此，陳漢章發聲明強調，自己只是想追求漂亮，而非吸引男性，更直言「我真的對男生一點感覺都沒有」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。