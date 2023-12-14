日式早餐營養美味台人卻不愛？ 鄉民曝「只適合1類人」

日本美食備受台灣人喜愛，在各大商圈、夜市、百貨美食街裡，時常能見到日式料理店家林立。不過一名網友指出，日式早餐色香味俱全，許多遊客到日本觀光，住在飯店也很喜歡吃，不解詢問「對日本料理接受度如此高的台灣人，為何不瘋吃日本風的早餐？」

一名網友以「這樣的日式早餐，在台灣為何不盛行？」為題，13日在PTT發文表示，道地日式早餐有甜甜鹹鹹的玉子燒、粒粒分明的白飯、對胃很好且有益生菌的味噌湯、健康低卡又富有蛋白質的美味烤魚，以及各種促進食慾的漬物，整體菜色營養均衡又色香味俱全，更直言勝過都是碳水化合物和高油的台式蛋餅。

原PO認為，如果擔心準備太麻煩，漬物和玉子燒可以先準備好多日份的備菜，飯也可以預先煮熟，味噌湯的話，因為僅僅是家庭用，可以只加入高湯粉，煮一下搭配湯料，並在等待烤魚的時候準備，15分鐘內魚烤好，其他料也完成了。他還透露，在影音網站YouTube上，有很多日本人教導如何準備道地日式早餐，台灣人去日本住飯店也很愛吃，而且日本料理在台灣相當流行，像是拉麵、燒肉、壽司甚至居酒屋，最後不解問道，「對日本料理接受度如此高的台灣人，為何不瘋吃日本風的早餐？」

對此，許多網友們覺得時間不夠準備：「我就問你能每天早起做飯嗎？」、「台灣工時長，早餐多選擇快速的，而且雙薪家庭居多，沒人早上有空煮一堆」、「備料很麻煩啊，然後誰有時間慢慢吃？」、「不如睡久一點外面買帶去公司吃」；有網友則認為價錢太昂貴：「有錢有閒的人才會這樣吃」、「那個日式早餐，在台灣起碼賣150元以上，大家都年薪200萬嗎？」、「如果這樣只要50元大概會很盛行，不然早餐店卡拉雞蛋堡，配中杯紅茶55，還比較划算」。

另外也有網友直言，「台灣人不太愛吃冷的食物」、「日本人早餐也買便利商店啊」、「有早餐店賣這個我會去吃，但這個最大問題是不好外帶」、「因為不好外帶吧，台灣其他早餐太方便了」、「是能帶進學校跟辦公室吃嗎？」