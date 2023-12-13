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雨傘老被偷！他加一物創意防盜 網喊「會尖叫！」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友利用黏土蛞蝓防雨傘被偷，嚇壞許多人。圖擷自twitter
一位日本網友利用黏土蛞蝓防雨傘被偷，嚇壞許多人。圖擷自twitter

下雨時需要撐傘擋雨，然而有時進到室內，將雨傘放到傘架上時，除了可能會忘了拿，也可能被他人誤認，當成自己的傘帶走，造成一筆損失。近來有位日本網友，就用一種相當有創意的方式，來防止雨傘遭到他人誤拿。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「前田」最近分享，表示或許有人都經歷過下雨天，雨傘在便利商店等處被別人拿走的狀況。因此他發明了一種雨傘防盜對策，就是在每支雨傘上，黏上蛞蝓造型的黏土，從視覺上嚇退別人，自然不會輕易被偷。

一位日本網友利用黏土蛞蝓防雨傘被偷，嚇壞許多人。圖擷自twitter
一位日本網友利用黏土蛞蝓防雨傘被偷，嚇壞許多人。圖擷自twitter

前田表示，蛞蝓是一種在下雨時容易出現的生物，而且他們看到人不會逃跑，反倒是因為身體黏滑的特性，一般人也不會做出用手指把他們彈開等行為。因此他手工製作了這些蛞蝓黏土，正是最適合防止他人拿走自己雨傘的防盜措施。

許多網友紛紛回應「還有這個思維」、「這質感也太逼真」、「我看到會尖叫吧」、「有的人大概會整支拿去扔掉」、「感覺毛毛蟲也行」、「即使知道是假的還是很怕」、「真的有夠嚇人」、「如果是我，應該會忘記這是我放上去的，然後嚇死自己」、「我今天早上才看過真貨」。

日本 雨傘

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