雨傘老被偷！他加一物創意防盜 網喊「會尖叫！」
下雨時需要撐傘擋雨，然而有時進到室內，將雨傘放到傘架上時，除了可能會忘了拿，也可能被他人誤認，當成自己的傘帶走，造成一筆損失。近來有位日本網友，就用一種相當有創意的方式，來防止雨傘遭到他人誤拿。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「前田」最近分享，表示或許有人都經歷過下雨天，雨傘在便利商店等處被別人拿走的狀況。因此他發明了一種雨傘防盜對策，就是在每支雨傘上，黏上蛞蝓造型的黏土，從視覺上嚇退別人，自然不會輕易被偷。
前田表示，蛞蝓是一種在下雨時容易出現的生物，而且他們看到人不會逃跑，反倒是因為身體黏滑的特性，一般人也不會做出用手指把他們彈開等行為。因此他手工製作了這些蛞蝓黏土，正是最適合防止他人拿走自己雨傘的防盜措施。
許多網友紛紛回應「還有這個思維」、「這質感也太逼真」、「我看到會尖叫吧」、「有的人大概會整支拿去扔掉」、「感覺毛毛蟲也行」、「即使知道是假的還是很怕」、「真的有夠嚇人」、「如果是我，應該會忘記這是我放上去的，然後嚇死自己」、「我今天早上才看過真貨」。
#ビニール傘#セキュリティシステム#ビニ傘マモルくん#傘盗難防止用チャーム#粘土細工— 前田 (@chin25454) December 6, 2023
大雨の日コンビニなどで傘を盗まれた事ありませんか？
この傘盗難防止用チャームシステムを付けておけばもう安心！
サイズを取り揃えましたのでアナタの傘の持ち手のサイズにあったモノをチョイス出来ます！ pic.twitter.com/oDdwxGuvaK
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