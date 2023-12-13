北市這條街＝美食街？ 他羨慕「大蛋餅僅40元」還有公園可散步

台灣小吃、美食特別多，近日有一名網友指出，很羨慕住在北市南陽街附近的居民，除了美食很多又好吃，吃飽還能到228公園散步，生活簡直快活無比。貼文一出後，也引起廣大網友熱烈討論。

這名網友在PTT上以「很羨慕台北市南陽街的居民，每天吃美食！」為題，指出自己很羨慕住在南陽街附近的居民，因為南陽街＝美食街，光是大蛋餅才40元，經濟又實惠，周邊也非常多手搖飲，吃飽後還可以去228公園散步乘涼、看天聽鳥，非常羨慕這樣快活無比的生活。

貼文一出後，不少網友紛紛留言表示，「我朋友以前在南陽街補習，他假日會回南部就把鑰匙交給我，附近郵局，說我可以去住或唸書，走下去就有牛肉麵水餃店有便當店，蛋餅，噴街，魷魚羹等吃東西超方便」、「酸梅湯啦！每次去228公園都會買」、「一直食一直食一直食，食完去打網咖」、「邱媽媽炒飯」、「巷子裡有一家蛋餅還不錯」。

但也有網友持相反意見，認為南陽街用餐環境不佳，紛紛表示「噴街，臭死」、「以前比較好」、「疫情後稍微變冷清了」、「吃噴喔，嘔嘔嘔嘔嘔」。