大陸海底撈「特殊服務」害慘台灣！ 店員坦言：壓力大到想離職

抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，近期大陸不少顧客光臨海底撈，便會要求店員跳一段科目三舞蹈，而顧客將影片上傳網路平台後，導致更多人特地到店朝聖，不僅因此傳出有顧客為此爆發衝突，這波風潮甚至間接影響台灣海底撈員工，經常被客人詢問能不能跳科目三，坦言壓力大到想離職。

大陸許多省的海底撈近期喊出「不是男模點不起，而是海底撈更有性價比」口號，號召店員跳起抖音火紅的科目三舞蹈，主要由腳步固定左右擺動，搭配手部刀劍、轉圈、蓮花手、繞圈等動作，從TikTok搜尋一下便能看到河南、北京、福建、廣州等地，甚至連馬來西亞的海底撈都開始跳起科目三。

不過日前大陸卻傳出有顧客因不滿科目三音樂太吵，與點播顧客引發糾紛還大打出手。而科目三紅遍大陸，也間接對台灣海底撈造成影響，有網友留言好奇詢問，「台灣海底撈有沒有？」，對此，有網友表示中國這波害到台灣海底撈店員，「朋友在海底撈上班每天都被問有沒有科目三可以看，已經說要離職了」。

此外，也有網友分享，台灣早已經有分店開始跳起科目三，不僅台中大遠百海底撈有店員大方跳起科目三，連中友百貨也有，甚至撈麵師傅也加入舞蹈行列，而搜尋TikTok，發現有民眾在台南南紡海底撈邀請變臉師傅一同跳起科目三，可見這波「科目三旋風」對台灣的影響之大。