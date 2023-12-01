快訊

冠軍不是九份跟淡水！台灣最強老街出爐「年吸600萬人朝聖」

女花2年實測發票中獎率 驚覺「這類」好常得獎卻遭打臉：運氣問題

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，經過實測她發現有一類發票最容易中獎，光是500元的獎項就中過4次。示意圖，非當事人，圖／本報系資料照片
網友分享，經過實測她發現有一類發票最容易中獎，光是500元的獎項就中過4次。示意圖，非當事人，圖／本報系資料照片

每兩個月的發票對獎是不少人的消遣樂趣，不過一次對完好幾十張發票卻沒中獎，難免也會有些失望。日前一名女網友在網上分享，經過兩年實測，她發現有一類發票最容易中獎，光是500元的獎項就中獎過4次。

原PO在Dcard上發文分享，經過兩年多的實測，她發現使用foodpanda點餐的發票經常中獎，且光是500元就中獎過4次，其中有3次是實體發票，1次是雲端發票，由於實體發票中獎概率高，因此她好奇詢問網友，是否應該改為使用實體發票，並持續利用foodpanda點餐。

對此分析，網友們並不買單，「光不吃外送，應該能省更多吧」、「戒掉外送我一個月伙食費省6000元」、「foodpanda中獎機率高，有沒有可能是因為你很常叫啊」、「這不就是運氣問題嗎」、「買得多就容易中了」。

此外，也有網友分享自身經歷，「我每個月會固定捐錢，發票就會中個200元或500元」、「故意分開結帳（但儘量不要造成別人困擾），可能兩個人結兩次，三個人結三次，或是吃八方雲集先點完坐下，再起來點豆漿。有一次是我跟朋友喝星巴克，我跟他故意分開結帳，後面那張中一萬」。

發票 foodpanda 外送

延伸閱讀

壞了也值錢！1家電回收最高賣到700元 網驚呼：怎不早說

為孩子未來買學區房「意義在哪？」 過來人曝原因：優點很多

公共廁所用「蹲式」還「坐式」？ 這一派大讚：更符人體工學

台式飯糰要「捏一捏」？眾人曝2原因：這是對飯糰的尊重

相關新聞

他曝日本超狂「除雨水神器」好用又環保 一票人狂讚：比傘套好多了

台灣是多雨氣候，當雨天民眾帶著溼答答的雨傘進入室內，難免擔心給店家留下一攤雨水，影響觀感，因此在台灣許多場所的入口皆擺設雨傘套，供民眾使用。不過一名網友分享，日前前往日本旅遊，發現日本人很少使用雨傘套，即使放置一旁也幾乎無人取用，反而多使用擺放在門口的雨傘除水器將雨滴抖落，相當環保。

女花2年實測發票中獎率 驚覺「這類」好常得獎卻遭打臉：運氣問題

每兩個月的發票對獎是不少人的消遣樂趣，不過一次對完好幾十張發票卻沒中獎，難免也會有些失望。日前一名女網友在網上分享，經過兩年實測，她發現有一類發票最容易中獎，光是500元的獎項就中獎過4次。

懼高症不能上！廁所設在2層樓高天空步道 網驚：嚇到尿褲

上廁所是件私人又隱密的事，但若是在戶外上廁所，而且地點又是高空中，相信不少人都會「皮皮挫」。有網友在臉書分享一張廁所的照片，不過地點不是在室內，而是在戶外一處天空步道上，兩層樓的高度讓不少人看了嚇出一身冷汗。

台式飯糰要「捏一捏」？眾人曝2原因：這是對飯糰的尊重

台灣早餐店裡絕對少不了傳統的「台式飯糰」，滿滿的餡料包在一起，十分美味又有飽足感。一名網友分享自己吃台式飯糰時，總會習慣邊吃邊捏，將所有配料捏緊，好奇詢問眾人是否跟他一樣，「吃台式飯糰要一邊吃一邊捏捏？」

他好奇什麼食物貴又不好吃？ 全場指名這1樣：有股瓦斯味

美食人人愛，不論是平價或高檔，只要好吃就值得，不過有一名網友在PTT發文提問「什麼貴的食物其實沒有很好吃？」對此，他還舉例3種自己覺得CP值不高的食物，貼文一出引起熱議，這一食材更是最多人點名「吃不懂」。

公共廁所用「蹲式」還「坐式」？ 這一派大讚：更符人體工學

出門在外難免碰到生理需求，因此各大公共場所都盡可能將公共廁所規劃完算，而常見的馬桶包含坐式馬桶及蹲式馬桶，讓民眾根據個人習慣使用。不過，有網友發現蹲式馬桶似乎越來越少見了，引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。