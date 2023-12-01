女花2年實測發票中獎率 驚覺「這類」好常得獎卻遭打臉：運氣問題

每兩個月的發票對獎是不少人的消遣樂趣，不過一次對完好幾十張發票卻沒中獎，難免也會有些失望。日前一名女網友在網上分享，經過兩年實測，她發現有一類發票最容易中獎，光是500元的獎項就中獎過4次。

原PO在Dcard上發文分享，經過兩年多的實測，她發現使用foodpanda點餐的發票經常中獎，且光是500元就中獎過4次，其中有3次是實體發票，1次是雲端發票，由於實體發票中獎概率高，因此她好奇詢問網友，是否應該改為使用實體發票，並持續利用foodpanda點餐。

對此分析，網友們並不買單，「光不吃外送，應該能省更多吧」、「戒掉外送我一個月伙食費省6000元」、「foodpanda中獎機率高，有沒有可能是因為你很常叫啊」、「這不就是運氣問題嗎」、「買得多就容易中了」。

此外，也有網友分享自身經歷，「我每個月會固定捐錢，發票就會中個200元或500元」、「故意分開結帳（但儘量不要造成別人困擾），可能兩個人結兩次，三個人結三次，或是吃八方雲集先點完坐下，再起來點豆漿。有一次是我跟朋友喝星巴克，我跟他故意分開結帳，後面那張中一萬」。