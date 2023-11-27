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新北耶誕城都「人工燈泡」在High啥？ 她吐露去5年感觸：滿滿幸福感

聯合新聞網／ 綜合報導
新北歡樂耶誕城開城，湧入不少人潮感受聖誕氛圍。聯合報系資料照片／記者張曼蘋攝影
新北歡樂耶誕城開城，湧入不少人潮感受聖誕氛圍。聯合報系資料照片／記者張曼蘋攝影

12月即將到來，不少民眾已經迫不及待要慶祝聖誕節，今年新北歡樂耶誕城也在17日正式開城。一名網友表示，他不懂耶誕城在High什麼，「不就是在車站前找塊地，作一些人工的燈泡？」引發眾人熱烈討論。

原PO在Facebook發文表示，他認為耶誕城就是找一塊空地，放上一些人工燈泡，絲毫沒有文化可言，「我是板橋人，從不看這種沒有文化的東西，這也不是板橋文化的一部份」，因此好奇詢問「耶誕城是在High什麼？為何各位這麼想來？」

貼文一出，立刻引起眾多網友討論，「就是一個行銷城市的手法，可以帶動觀光消費」、「大部份的板橋人都很討厭耶誕城，大部份的非板橋人都覺得耶誕城可以」、「你口中沒文化的事持續做個百年就自然成為文化了」、「就是年年辦，辦出人潮來」、「我是板橋人，一年熱鬧一次沒什麼不好啊」、「也許是因為會造成人潮及交通上的擁擠，部份板橋人很困擾吧」。

其中有名媽媽分享，她每年都會帶孩子們去耶誕城，「已經連續去五年了，這是我家很期待的一個節日」，每年11月開始孩子就會開始期待去耶誕城，母女四人還會一起穿一樣的洋裝、耳環、鞋子，「這些東西是一堆無聊的人工燈泡，還是滿滿的幸福氛圍感端看個人內心，你的心是什麼，你能看見的就是什麼」。

許多網友大推這則留言，紛紛回應，「與家人聚在一起就是一種幸福」、「感受的是過節的氛圍」、「人一定要有一個儀式感，每年的12月都是我最期待的節日」、「文化不文化根本不重要，去到那裡就是讓人有種莫名的幸福感，這樣就夠了」、「很多人都很期待每年的耶誕城，應景的氣氛，不管是跟家人或是情侶，都有滿滿的幸福感」。

新北市觀光局長楊宗珉表示，此次耶誕城主題耶誕樹，頂端也布置天幕，塑造抹搽上的一層糖霜，讓耶誕樹更有漸層、立體的效果。圖／新北觀光局提供
新北市觀光局長楊宗珉表示，此次耶誕城主題耶誕樹，頂端也布置天幕，塑造抹搽上的一層糖霜，讓耶誕樹更有漸層、立體的效果。圖／新北觀光局提供

歡樂耶誕城

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