網形容新北耶誕城「比經期還躁鬱」 板橋居民駁：看燈飾心情好

新北市歡樂耶誕城舉辦至今已十餘年，每年總吸引大批人潮前往，除了讓板橋車站周遭的聖誕節氛圍濃厚外，更為商家們帶來大量商機。不過，每年耶誕城帶來最大的爭議莫過於板橋的交通問題，導致一些板橋居民對於「耶誕城」的存在相當反感。

一名網友在Dcard發文提到，身邊的板橋人對於每年舉行為期一個半月的新北市歡樂耶誕城感到相當焦慮。原Po表示，他的朋友在開城的前一天便開始心情低落，甚至形容「耶誕城比經期還躁鬱」、「人流比血流還塞」，引發板橋居民的兩派論戰。

不少板橋人對耶誕城感到反感主要是因為交通緣故，不光是捷運、公車，連搭高鐵都受影響，「每次這個時候我回家幾乎晚半小時起跳，尤其是晚上剛下課很累的時候，你問我快樂嗎？」、「車站裡面塞爛，買了對號座還不一定上得了車」、「沒有youbike能騎，都封住」。除了交通外，當地的「寶藏美食」也會因網美分享更難排隊，「平常都在吃的東西一直被網美分享，然後就吃不到了，那個才是最讓人生氣的好不好」。

不過，「板橋人都厭惡耶誕城」僅是刻板印象，不少當地網友分享自己不討厭耶誕城的理由，「我是板橋人，也住在新板特區耶誕城周遭，我一直都蠻喜歡耶誕城的欸」、「本身都靠走路與捷運，耶誕城對我交通的衝擊不大，反正板南線always下班時間都要用擠的」、「其實我個人覺得蠻不錯的，路過看到很美的燈飾心情不錯，而且這也是板橋獨一無二的特色」。