快訊

「藍白郭」今晚見面？侯友宜在往台南路上 侯辦：未接通知，不知此事

傳柯文哲擬改搭賴佩霞、邀郭台銘任不分區第1遭拒？ 柯辦這樣說

公布藍白郭交涉過程！郭台銘：柯文哲同意今天三人見面

網形容新北耶誕城「比經期還躁鬱」 板橋居民駁：看燈飾心情好

聯合新聞網／ 綜合報導
「2023新北歡樂耶誕城」於上週開城，再度引發民眾對板橋交通影響的討論。 記者李定宇／攝影
「2023新北歡樂耶誕城」於上週開城，再度引發民眾對板橋交通影響的討論。 記者李定宇／攝影

新北市歡樂耶誕城舉辦至今已十餘年，每年總吸引大批人潮前往，除了讓板橋車站周遭的聖誕節氛圍濃厚外，更為商家們帶來大量商機。不過，每年耶誕城帶來最大的爭議莫過於板橋的交通問題，導致一些板橋居民對於「耶誕城」的存在相當反感。

一名網友在Dcard發文提到，身邊的板橋人對於每年舉行為期一個半月的新北市歡樂耶誕城感到相當焦慮。原Po表示，他的朋友在開城的前一天便開始心情低落，甚至形容「耶誕城比經期還躁鬱」、「人流比血流還塞」，引發板橋居民的兩派論戰。

不少板橋人對耶誕城感到反感主要是因為交通緣故，不光是捷運、公車，連搭高鐵都受影響，「每次這個時候我回家幾乎晚半小時起跳，尤其是晚上剛下課很累的時候，你問我快樂嗎？」、「車站裡面塞爛，買了對號座還不一定上得了車」、「沒有youbike能騎，都封住」。除了交通外，當地的「寶藏美食」也會因網美分享更難排隊，「平常都在吃的東西一直被網美分享，然後就吃不到了，那個才是最讓人生氣的好不好」。

不過，「板橋人都厭惡耶誕城」僅是刻板印象，不少當地網友分享自己不討厭耶誕城的理由，「我是板橋人，也住在新板特區耶誕城周遭，我一直都蠻喜歡耶誕城的欸」、「本身都靠走路與捷運，耶誕城對我交通的衝擊不大，反正板南線always下班時間都要用擠的」、「其實我個人覺得蠻不錯的，路過看到很美的燈飾心情不錯，而且這也是板橋獨一無二的特色」。

新北歡樂耶誕城17日開城，夜間燈飾吸引許多民眾打卡。記者李定宇／攝影
新北歡樂耶誕城17日開城，夜間燈飾吸引許多民眾打卡。記者李定宇／攝影

歡樂耶誕城 聖誕節 板南線

延伸閱讀

新北耶誕城怎麼紅的？ 眾人曝關鍵：辦10幾年很成功

台灣人旅遊最愛飛日本 網友揭4大誘因：沒地方贏過

電鍋變黑更耗電！台電曝超簡單清潔4步驟 加碼2招省電小撇步

驚海底撈不收「服務費」 他嘆：掃碼點餐的餐廳怎敢收10%

相關新聞

一路嗨到年底！台北耶誕跨年總整理 精彩活動不間斷

【旅奇傳媒/編輯部整理】無論暖冬、寒冬，台北冬天都好玩！精彩活動在冬天的台北輪番登場，有點亮台北街頭妝點聖誕氛圍的「公館聖誕季」、「繽紛耶誕玩台北」、「台北耶誕愛無限」，還有跨年團聚購物一應俱全的「西

犯基隆大忌！ YTR用餐要求老闆「菜多」 買滷味傻眼「碗變大臉盆裝」

基隆的都市傳說很多，其中之一是去滷味店不能跟老闆說「這要求」！有網友日前到基隆某家滷味攤用餐，跟老闆要求「菜多」後，不禁直呼「觸犯了大忌」！ 擁有13萬人訂閱的YouTuber「蝦土豆」，經常造

500趴2023 12/1台北101水舞廣場！20+必嚐美食、3天演唱時間、交通資訊總整理

500趴2023於12月1日至12月3日、在台北101水舞廣場登場。星級餐廳RAW將4度出攤、山海樓演繹傳統台味，陳嵐舒帶著gubami Social品牌攜手週末炸雞俱樂部推出限定彩蛋、最難訂的私廚鄒記食舖、台中飛花落院為500趴準備限定驚喜。現場演唱由告五人於12/1最為500趴2023第一天壓軸揭開精彩序幕，血肉果汁機、八三夭、艾怡良、韋禮安於六日連番演出，這裡將為大家整理500趴2023美食攻略、現場演唱資訊、網友問題等，讓大家完整掌握3日必吃必看的活動亮點。

吃到痛風！ 北市興安街美食「胡饕米粉湯」蛤蜊米粉湯鮮味十足 還能飲料痛快暢飲

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 從迪化街發跡的胡饕米粉湯終於開到興安街啦！這家超過50年的老店色香味俱全，痛風版本的蛤蜊米粉湯更是讓人眼睛一亮，好吃又澎湃！ 胡饕米粉湯環境地點 胡饕

姓名有「宣」免費吃溫體牛火鍋！「宣牛」2號店開幕

2021創立的溫體牛肉火鍋「宣牛」，繼於台北開設復興總店後，又再度插旗國父紀念館商圈，開設二號店「宣牛溫體牛肉火鍋 光復...

訂位no show！ 「全台最難預約牛肉麵」被客人放鳥 老闆爆氣公布：加黑名單

訂位no show！ 「全台最難預約牛肉麵」被客人放鳥 老闆爆氣公布：加黑名單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。