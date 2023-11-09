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他發現日本人1行為改變 好奇問「適合久居嗎？」眾人卻搖頭

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發現日本一些改變，讓他不禁想問台灣人適合在日本久居嗎？但貼文一出，多數人都不看好。歐新社資料照
原PO發現日本一些改變，讓他不禁想問台灣人適合在日本久居嗎？但貼文一出，多數人都不看好。歐新社資料照

日本離台灣近，不論文化、習俗、食物等都深受台灣人喜愛，也因此是許多台灣人最愛造訪的國家之一。有一名網友去日本玩了幾次，觀察到一些改變，例如日本人比較不排外且英文也變好，讓他好奇地想問日本適合久居嗎？貼文一出，多數人卻不太認同。

這名網友在PTT以「台灣人適合在日本久居嗎？」為題發文，他說新冠疫情過後去了日本幾次，覺得住在當地很舒服，甚至還觀察到一些改變。原PO舉例日本的便利商店密集度不輸台灣，地鐵交通也很方便，而且日本人也沒有像以前那麼排斥外國人了，甚至英文還變好了，就算溝通上還是有困難，但有翻譯軟體的輔助就不是問題，這樣的變化也讓原PO想問日本是不是適合台灣人長久居住？

不少人搖頭表示在日本旅遊和生活，感受截然不同，「相不相信你對日本的美好印象，只因為你是觀光客？」、「日本就旅遊很舒服，但是要工作社交就變地獄了」、「去玩就算了，工作不比台灣好，社交地獄」、「跟台灣人工作比較輕鬆啦」、「去玩當然舒服，有去生活再說」、「不適合，日本太壓抑、規矩又多又太有禮貌且重視群體，不適合不守規矩、愛放飛、自我標新立異、貪小便宜、鑽法律漏洞、不重視群體的台灣人」、「社會氛圍還是很壓抑吧」。

還有網友認為經濟狀況好的人比較適合，「有錢的話我覺得我適合」、「已經財富自由的話還蠻適合的」、「有錢人可以，窮人認份留下來奴吧」、「我覺得很適合，特別是炒股過生活的人」、「夠有錢住哪裡都適合」、「如果財富自由又不打算社交，那可以爽了」。

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