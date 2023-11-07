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拉麵店冰水特別好喝？ 網曝1真相：有重生感

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇為何在拉麵店冰水會特別好喝，有人曝光真相，那就是因為拉麵太鹹了。圖片來源／ingimage
網友好奇為何在拉麵店冰水會特別好喝，有人曝光真相，那就是因為拉麵太鹹了。圖片來源／ingimage

日式拉麵的湯頭、麵條口感多元，是不少饕客的選擇。而日前有網友發現，每次到拉麵店家，都會發現「冰水特別好喝」，令他好奇PO文求解。

一名網友今（7）日在PTT以「拉麵店的冰水是不是特別好喝」為題發文，並表示每次去吃拉麵店，都覺得店裡的冰水特別好喝，因此好奇背後的原因，「不知道是不是心理作用，各位也有這麼想的嗎？」

對此，網友紛紛透露：「因為湯太鹹」、「重鹹才是真正日本道地的」、「喝了有一種重生感」、「水的程度定義了拉麵店的程度」，但也有人認為：「（因為）檸檬片啊」、「那個水壺很重要，不會退冰」、「冰水本來就比常溫水好喝」、「你喝一大口冰開水，這時冰開水也特別好喝，跟拉麵完全沒關係」。

營養師高敏敏曾發文指出，吃重鹹的食物，常常會造成口渴反應，也有可能讓食慾大增。她建議在生活中執行減鈉飲食，減少鹽用量、少吃加工食品、注意營養標示，「才不會體重跟健康都一起放飛」。

拉麵 冰水

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