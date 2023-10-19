快訊

丹麥羽賽／力克泰國女將500勝達陣！戴資穎豎立新障礙

柯文哲和郭台銘二度會面合作露曙光？朱立倫：莫忘初衷

每年飆上億營業額被封為「電商女帝」 邵庭突宣布退出讓人意外

被反鎖在廁所怎麼辦？他建議獨居者掛一物在牆上 必要時還能救命

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友表示，為了以防萬一，他在廁所的牆上掛了求救用的物品。示意圖，與新聞當事者無關，圖／Ingimage。
一位日本網友表示，為了以防萬一，他在廁所的牆上掛了求救用的物品。示意圖，與新聞當事者無關，圖／Ingimage。

獨居人士若遇上在家中廁所被反鎖在內的情況時，該如何自救呢？日本漫畫家田中圭一在網路上分享，因為自己是獨居，擔心某天會遇到門鎖故障、被反鎖在廁所內的情況，為了能夠順利向屋外的人求救，所以在廁所牆壁上掛了一把哨子，並將此方法推薦給其他獨居者。該貼文引起熱議，不少人大讚田中設想周全、也有網友分享其他應常備在身上的救命物品。

日本漫畫家的田中圭一日前在X上發文表示，「對於獨居的40歲男性來說，這或許是關乎性命的物品呢」，並附上一張牆上掛著哨子的照片。他解釋，因為家中的廁所沒有窗戶，若在裡面出事了，屋外的人也很難注意到，但如果有像哨子這種在深夜時吹，會吵到鄰居的東西，說不定就能求救成功了。

田中圭一也補充說明，這個哨子並非單單掛在廁所，他也會放一個在床邊、甚至是外出常用的包包中，以備不時之需。

許多網友稱讚這個做法十分周到，獨居人士應該多考量安全問題，「在廁所內出意外的機率確實很高」、「我爸媽也提醒過同樣的事」、「很讚的主意呢，我也要買來放在我家」。

還有人針對哨子的使用提供了不同的建議，「可在哨子上貼螢光貼紙，就算燈光昏暗也能一眼看到」、「是我的話會在床的周圍掛兩個」、「可以事先告知鄰居，若聽到這個聲音就馬上打119，這樣很棒呢」。

也有人表示，若是老人家跌倒的話，可能已經沒力氣吹哨子了。對此，留言區有不少人分享了其他好物，「可以購買只要握著、或是拉繩子就能發出聲音的警報器」、「Apple watch的跌倒偵測可以自動撥打緊急電話、也能傳送定位，就算沒力氣了也不用擔心」、「也可以買廁所用的緊急求救按鈕」。

對此，田中圭一回應，需要用電的產品可能會有沒電或故障等情況出現，哨子的話因為便宜還能夠大量購買，所以他才會選擇拿來當作備案，當然自己也會和其他電子產品搭配使用。

廁所 日本 X

延伸閱讀

台北最美「欒樹大道」三色花海怎麼拍？把握這瞬間只要花20元

飛機上苦等3.5小時後取消航班 因「廁所地上有大便」乘客氣翻

爸爸去日本玩「剩一點零錢」拿整疊鈔票 他一看嚇傻：認知差太多

他衝廁所急抓「衛生紙」卻誤拿這食物 網笑翻：吸濕效果更好

相關新聞

被反鎖在廁所怎麼辦？他建議獨居者掛一物在牆上 必要時還能救命

獨居人士若遇上在家中廁所被反鎖在內的情況時，該如何自救呢？日本漫畫家田中圭一在網路上分享，因為自己是獨居，擔心某天會遇到門鎖故障、被反鎖在廁所內的情況，為了能夠順利向屋外的人求救，所以...

嬰兒推車自滑到機車停車格 粗心媽滑手機渾然不知

一輛嬰兒手推車在看似無人看顧的情況下，便這樣一路從騎樓處溜到馬路上，直至機車格處減速，在經過的機車騎士發現後擋住才停下，原來站在騎樓處的母親正在滑手機，渾然不知小孩已連人帶車溜走。

辣妹格鬥！2女當街扯髮互毆打到走光 男子勸架倒楣挨連環拳

女生們的戰爭，旁人難以制止？網路瘋傳1段「女生街頭MMA（綜合格鬥）」影片，見到有2名女生在街頭扭打，其間扯髮、連環拳、剪腳絕招齊出，有人打到露出內褲「走光」，更幾乎露出胸部。旁邊男子努力勸架，卻被捲入「戰團」遭瘋狂打臉。影片引來網友熱議，有網友認為無論如何都不應訴諸暴力，「好丟臉，誰家裡的寶貝趕快帶回家」。也有網友笑言「不去摔角很可惜耶」、「現在女孩，好厲害」。

泰國旅遊哪裡贏台灣？ 內行人歸納2點：不可能會輸

國慶連假雖然結束了，但許多人馬上在看明年的假期，準備規劃出國旅遊，日前有網友比較泰國跟台灣的旅遊差異，好奇「明明都有海，也有很棒的先天條件，為何台灣旅遊業發展不起來呢？」對此，網友認為2原因讓泰國勝出，即「便宜又有特色」。

影／英國一家五口浪居世界 來台旅遊住宿花費首度「超出預算」

來自英國的克里斯（Chris Hutchinson）及妻子塔米拉（Tamira Hutchinson）因無法忍受英國的生活開銷，決定賣掉房產，並如遊牧民族般在世界各地居住、旅行。先前一家五口來到台灣，在抖音分享他們居住的飯店及品嘗台灣麥當勞的心得，克里斯表示，在台灣的住宿花費首度超出自身預算。

阿滴英文有多猛？裸考雅思 3英檢超狂成績出爐

台灣知名YouTuber阿滴（都省瑞），因拍攝英語教學影片，生動活潑的風格雖然深受網友喜愛，但仍有部分人質疑他的英文實力。對此，他近期考了多益、雅思、托福等3大具代表性的英文檢定，並公布考試結果，直言「以後再嘴就送這個截圖！」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。